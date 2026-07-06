Francia apela ante la FIFA la tarjeta amarilla de Michael Olise tras el caso Balogun

La Federación Francesa de Futbol (FFF) presentó este lunes una apelación formal ante la FIFA para anular la amonestación de Michael Olise. Al igual que el talentoso extremo, la FFF solicitó la revisión de Manu Kone y Barcola, por los mismos motivos.

El incidente ocurrió durante el partido de Octavos de Final, donde Francia venció 1-0 a Paraguay el pasado sábado.

El árbitro amonestó al jugador en el minuto 97, tras un altercado en el campo con el mediocampista paraguayo Matías Galarza.

Las repeticiones televisivas mostraron que el atacante del Bayern Múnich solo sujetó la camiseta de su oponente, aunque Galarza cayó al césped tomándose el rostro. Sin embargo, las tarjetas amarillas no son revisables por el VAR, por lo que la tarjeta permaneció en la cédula arbitral.

No obstante, la Federación Francesa busca limpiar la tarjeta a Olise, luego de que la FIFA borrara la expulsión que recibió Folarin Balogun de Estados Unidos.

El precedente de Folarin Balogun

Esta solicitud surge poco después de que la FIFA tomara la decisión sin precedentes de suspender la sanción de un partido al delantero estadounidense Folarin Balogun.

El jugador del USMNT había recibido una tarjeta roja directa en el encuentro contra Bosnia y Herzegovina por pisar a un rival, en una acción que se ha visto repetida a lo largo del Mundial con distintas sanciones.

Sin embargo, según Gianni Infantino, un panel disciplinario independiente decidió eliminar la expulsión del estadounidense luego de que el presidente Donald Trump solicitara la revisión de la jugada.

A pesar de la coincidencia temporal, la federación francesa distanció su petición del caso estadounidense, argumentando que su apelación se basa únicamente en los méritos del incidente.

Riesgo de suspensión en Cuartos de Final

La tarjeta amarilla actual deja al mediapunta francés al borde de una suspensión obligatoria de un partido si recibe una nueva amonestación.

El equipo europeo se enfrentará a Marruecos en los Cuartos de Final este jueves en el estadio de Foxborough, Massachusetts.

Si el jugador es amonestado durante ese compromiso, se perdería una potencial semifinal contra los ganadores de la llave entre España y Portugal.

Las reglas del torneo estipulan que las tarjetas amarillas se limpian recién en la etapa de Semifinales, lo que mantiene el riesgo latente para el próximo partido.

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Impacto deportivo y espera de resolución

La posible ausencia del jugador representa un desafío táctico significativo, ya que ha sido una de las figuras más destacadas del torneo internacional.

Actualmente, el extremo lidera la tabla de asistencias de la competición con cinco pases de gol, la mayor cantidad en un solo torneo desde 1994.

Hasta la tarde de este lunes, el ente rector del fútbol mundial no ha emitido una respuesta oficial sobre la solicitud de la federación francesa.

Esta falta de resolución mantiene al cuerpo técnico en la incertidumbre mientras preparan su estrategia para el crucial encuentro eliminatorio de esta semana.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB