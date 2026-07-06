¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana tras su eliminación del Mundial 2026?

Tras su eliminación del Mundial 2026 después de ser derrotado por Inglaterra, el Tri no se detiene. Aquí detallamos las fechas clave, los próximos torneos y el inminente cambio de timón que definirá el rumbo hacia 2030. Prepárate para la nueva era de la Selección Mexicana.

Tras perder 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, el equipo nacional rompió filas. La afición, aún con el sabor amargo de la derrota dominical, ya mira hacia el futuro inmediato del combinado azteca.

El regreso a las canchas de la Selección Mexicana

El regreso a la actividad está agendado para la cuarta semana de septiembre. Durante la próxima Fecha FIFA, que abarca del 21 de septiembre al 6 de octubre, el conjunto tricolor disputará partidos amistosos en territorio estadounidense.

Estos encuentros servirán como preparación para su primer compromiso oficial post-mundialista. Al estar clasificado directamente por su posición en el ranking, el equipo no jugará la fase de grupos de la Concacaf Nations League, saltando directo a la acción de eliminación directa. Será en el mes de noviembre cuando el cuadro azteca afronte los cuartos de final de dicho torneo regional. Estas series representarán la primera gran prueba competitiva del nuevo ciclo mundialista.

Cambio de timón: El nuevo proyecto de Rafa Márquez

El banquillo también sufrirá una transformación profunda tras el certamen. Javier Aguirre concluyó su etapa como estratega, dejando la puerta abierta para que Rafael Márquez asuma el liderazgo del proyecto rumbo a la Copa del Mundo de 2030. La transición técnica buscará consolidar a los jóvenes talentos que brillaron en la reciente justa. El objetivo es construir una plantilla competitiva que ofrezca resultados consistentes a nivel internacional.

El calendario de la Selección Mexicana rumbo al 2030

Para mantener el nivel competitivo, la federación planea una agenda exigente. A continuación, los torneos clave que marcarán el camino del Tri en los próximos años:

Concacaf Nations League (2026-2027): Cuartos de final en noviembre.

Cuartos de final en noviembre. Copa Oro 2027: El torneo predilecto para reafirmar el dominio en la zona.

El torneo predilecto para reafirmar el dominio en la zona. Copa América 2028: El roce internacional necesario contra potencias sudamericanas.

El roce internacional necesario contra potencias sudamericanas. Eliminatorias 2030: El inicio del sinuoso camino hacia el próximo Mundial.

La planeación estratégica será vital para evitar los errores del pasado reciente. Los directivos saben que el margen de error es mínimo si desean recuperar la confianza total de una afición que siempre responde en las gradas. Aunque el sueño mundialista en casa terminó abruptamente, el cronómetro ya está en marcha para la siguiente cita. El éxito del nuevo proceso dependerá de la rápida adaptación al esquema del nuevo cuerpo técnico y la disciplina de los seleccionados.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AS