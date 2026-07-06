La Federación Francesa de Futbol (FFF) informó este lunes 6 de julio que "presentará" una denuncia ante la fiscalía por las declaraciones "racistas" de la senadora paraguaya Celeste Amarilla, dirigidas hacia el futbolista francés Kylian Mbappé durante el Mundial 2026, según informaron en un comunicado.

"La Federación brinda todo su apoyo a su capitán, a sus jugadores y, en general, a todas las víctimas de este tipo de comentarios odiosos", dijo la Federación Francesa de Futbol.

Los mensajes de Celeste Amarilla en X que desataron la polémica tras el Francia vs Paraguay

La postura de la FFF se dio después de que Celeste Amarilla reaccionara a la eliminación de Paraguay por 0-1 ante Francia el pasado sábado. En varios mensajes publicados en su cuenta personal de X, la senadora calificó al internacional del Real Madrid de "camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo".

Kylian Mbappé responde a la senadora paraguaya y condena sus declaraciones

Las publicaciones también provocaron la respuesta del delantero francés. Mbappé calificó a Celeste Amarilla como una "mujer despreciable e indigna de su cargo".

"Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadoras lograron durante esta Copa del Mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país. Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo", publicó el delantero en su propia cuenta de X.

¿Qué dijo la Federación Francesa de Futbol sobre las declaraciones contra Kylian Mbappé?

En su comunicado, la Federación Francesa de Futbol condenó enérgicamente los comentarios de la legisladora y aseguró que buscará que el caso tenga consecuencias legales.

"Las declaraciones racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla dirigidas a Kylian Mbappé son totalmente abyectas e inaceptables. ¿Cómo se puede pronunciar un discurso así? Estas declaraciones son delictivas y condenables. Deben ser perseguidas aquí como en cualquier otro lugar", señaló.

La federación anunció que presentará una denuncia ante la fiscalía para que se inicie un proceso judicial.

Asimismo, se comprometió a "luchar" contra el racismo y cualquier forma de discriminación, y calificó las palabras de la senadora como una "deshonra" tanto para quien las "dice" como para quien las "difunde".

"Los jugadores de la selección francesa representan a Francia; es nuestro país el que está siendo insultado", sentenció la Federación Francesa de Futbol.

*Con información de EFE

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