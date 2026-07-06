Muere un menor de edad tras ser atropellado en Tonalá

La noche de ayer domingo, un menor de solo siete años de edad perdió la vida tras ser arrollado por un vehículo particular en calles de la colonia Prados de la Cañada, cerca de Puente Grande, Jalisco.

La Comisaría de Tonalá informó que al número de emergencias llegó, pasadas las 19:00 horas, el reporte de un menor de edad lesionado por atropellamiento en el cruce de la calle Cañada del Girasol y la avenida Agua Blanca, en la colonia ya citada.

De inmediato, las autoridades acudieron al punto para verificar que en el sitio se encontraba el menor, de solo siete años de edad, cuyo fallecimiento fue confirmado en el punto por el personal paramédico.

En el sitio, testigos refirieron a las autoridades que el presunto causante había sido un sujeto que viajaba en un vehículo tipo sedán, sin que se dieran a conocer mayores características del mismo. Tras embestir al menor, el hombre se dio a la huida con rumbo desconocido.

Aunque las autoridades se dieron a la búsqueda del sujeto y el vehículo, hasta el momento no se había informado sobre la localización del mismo.

Los hechos fueron informados al Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco para que se encargue de las averiguaciones correspondientes en busca de dar con el responsable de tan lamentable hecho, mientras que el cuerpo del infante fue llevado a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) en espera de que se le realice la autopsia de ley y pueda ser devuelto a sus familiares.

Tan solo entre enero y mayo de este 2026 se registraron al menos 441 muertes relacionadas con hechos de tránsito, siete víctimas más que las reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La cifra representa que, en promedio, alrededor de 3 personas han perdido la vida diariamente debido a percances viales.

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OB