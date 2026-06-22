Hace unas horas, Michel Nkuka Mboladinga mejor conocido como Lumumba Vea publicó una foto dentro del Aeropuerto Internacional de Guadalajara previo al encuentro de la República Democrática del Congo contra Colombia a celebrarse en el Estadio Guadalajara mañana martes 23 de junio.

Pese a que no ha habido una confirmación oficial, se espera que Lumumba Vea se encuentre presente en el Estadio Guadalajara para sostener su performance, por el que se convirtió en una figura viral del futbol africano tras su aparición en la pasada Copa Africana de Naciones.

En los videos virales se puede ver al artista de pie, con la mano ligeramente levantada hacia el cielo y el cuerpo completamente erguido, manteniendo la posición durante todo el partido como si fuese una estatua de Patrice Lumumba.

El aficionado habría llegado a la jornada 2 del Mundial 2026 tras cumplir con una cuarentena de 21 días por el brote de ébola en su país de origen, situación que lo dejó fuera del debut de la RD Congo en la que el conjunto nacional logró sacar un importante empate frente a Portugal.

¿Quién es Patrice Lumumba? El líder congoleño que inspiró el performance

Patrice Émery Lumumba fue un líder anticolonialista y nacionalista congoleño, el primero en ocupar el cargo de primer ministro de la República Democrática del Congo entre junio y septiembre de 1960. Es considerado un héroe nacional por su lucha por la independencia del Congo. Fue asesinado tras un golpe de Estado apoyado por los gobiernos belga y estadounidense en el mismo año en el que fue puesto en dicho cargo.

¿Cómo se encuentra Congo en el Grupo K?

Tras la primera jornada del Mundial 2026, Colombia lidera el Grupo K luego de haber vencido a Uzbekistán con una diferencia de dos goles a favor. RD Congo con el sorpresivo empate frente a Portugal, se mantiene justo debajo del conjunto latinoamericano, por lo que su encuentro del día de mañana en el Estadio Guadalajara puede dar rumbo a una clasificación a la siguiente ronda, en caso de conseguir un resultado positivo.

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OB