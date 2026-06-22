Trevor Bauer regresa a los Diablos Rojos del México para la temporada 2026

¡El "Maestro Chocolatero" está de regreso en la Liga Mexicana de Beisbol! Los Diablos Rojos del México han anunciado oficialmente este lunes 22 de junio la contratación de Trevor Bauer para la temporada 2026, con lo que se confirma su segunda etapa con la novena escarlata tras su histórica actuación en 2024.

La noticia, que ha causado revuelo en redes sociales y medios deportivos, fue dada a conocer por el conjunto en sus redes sociales, con una imagen donde se ve al lanzador sentado en un trono, calificando al exjugador de los Dodgers como una de las figuras más dominantes en el diamante.

El regreso de un estelar a la LMB

Trevor Bauer, quien se convirtió en el "Pitcher del Año" de la LMB en 2024, vuelve al equipo de la Ciudad de México con el objetivo de repetir el éxito que los llevó a la conquista de la Serie del Rey. Tras su paso por la liga independiente Atlantic League con los Long Island Ducks —donde registró una efectividad de 2.36 y 66 ponches—, el lanzador busca consolidar su dominio en el beisbol mexicano.

Un roster reforzado para el campeonato

Con este "bombazo", los Diablos Rojos del México fortalecen un plantel ya competitivo que incluye figuras de la talla de Robinson Canó, Julián Ornelas y el capitán Juan Carlos Gamboa. La directiva busca repetir la gloria del 2024, temporada en la que Bauer terminó invicto con marca de 10-0 y lideró la liga en ponches con 120.

El fichaje de Bauer es considerado uno de los más importantes en la temporada 2026 de la LMB, equiparable a otras grandes firmas de la liga como la de Justin Turner con los Toros de Tijuana, reafirmando el nivel competitivo que busca proyectar el beisbol en México.

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