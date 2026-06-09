Bautizada en honor al estadio Maracaná de Brasil y marcada por una leyenda local que asegura que Pelé jugó ahí, una cancha comunitaria en el barrio de Tepito de la Ciudad de México busca atraer estrellas brasileñas durante el Mundial 2026, tras haber organizado meses atrás un encuentro con exjugadores portugueses.

"Queremos tratar de que algunos, si no seleccionados, pero por ejemplo, jugadores brasileños que militen en la Liga mexicana o que estén ya retirados, que vinieran a jugar una 'cáscara' (partido informal) para, esa es la idea, revivir ese momento", dice a EFE Salvador Antonio Gómez, dueño de la liga comunitaria del Deportivo Maracaná de Tepito.

La idea es "revivir" durante el Mundial 2026 una vieja historia de Tepito, según la cual integrantes de la selección brasileña campeona del mundo en 1970, incluido Pelé, llegaron al barrio de compras y terminaron jugando una 'cascarita' con los vecinos, cuenta Gómez. Aunque reconoce que no existen fotografías que confirmen la presencia del astro brasileño en la cancha, Gómez asegura que la historia sigue viva en los relatos de vecinos que dicen haber presenciado aquel episodio. "Yo no soy quien para desilusionar a nadie", dice el joven de 39 años.

EFE/M. GUZMÁN

Hace apenas unos días, recuerda que una vecina se acercó a la cancha y dijo: "Yo me acuerdo cuando vino Brasil a entrenar y el desmadre (revuelo) que se hizo". Fundado en 1968, el Centro Social y Deportivo Tepito se ganó el mote de Maracaná gracias a esa leyenda, que volvió a cobrar fuerza en los años noventa con la visita de futbolistas brasileños vinculados al Club América.

Desde niño, Gómez, conocido como 'el Bebé', ha escuchado todas esas historias, pues su abuelo participó en la fundación del deportivo como intendente. Luego, su tío estuvo al frente de la liga, y su padre heredó uno de los puestos instalados junto al campo. "Desde que me acuerdo he estado aquí en el Maracaná", cuenta el ahora dueño de la liga.

En el corazón del barrio

Entre 2012 y 2018, el Maracaná cayó en el "abandono" y se convirtió en un foco rojo de inseguridad, algo que 'el Bebé' se propuso revertir organizando partidos junto con otros vecinos para devolverle vida a la cancha.

La convocatoria creció rápido y, en pocos meses, la liga pasó de ocho equipos a reunir hasta 50 actualmente, relata Gómez.

En el corazón de Tepito, entre puestos que venden ropa, relojes, cosméticos y jerseys de fútbol, la cancha es hoy un punto de reunión para familias, comerciantes y jugadores de todas las edades. "Eso es la magia que tiene este deportivo, que está en medio de un barrio que es considerado muy peligroso, pero que ya cuando tú vives aquí y sabes, te das cuenta de que es un barrio bonito, y qué más que la cancha Maracaná es el mero corazón", resume Gómez.

EFE/M. GUZMÁN

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Para Ricardo Espinosa, quien juega en el Maracaná desde que la cancha era de tierra, el lugar sigue siendo un "símbolo de hermandad para todos los tepiteños" y una muestra de que "con el deporte podemos erradicar las drogas y la violencia".

"Esta cancha es mágica, en esta cancha a mucha gente le tiemblan las patitas (pies), pero esta cancha para nosotros es poesía, es arte, es música, es un conglomerado de emociones pisar esta cancha y no exagero", destaca Espinosa.

En marzo pasado, esa mística atrajo al Maracaná a leyendas de Portugal que visitaron México, una 'cascarita' que alimentó la expectativa de repetir la experiencia durante el Mundial 2026 y atraer nuevos visitantes a Tepito. "Los invitamos al barrio, a venir de compras, a jugar fútbol, a meter un equipo aquí a la Liga Maracaná Vive", remata el jugador.

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AS