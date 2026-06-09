Mundial 2026: Paco el Ajolote predice al ganador del México vs. Sudáfrica

A solo días de que arranque el Mundial 2026, un tierno ajolote se ha hecho viral en redes sociales con su pronóstico para el México vs. Sudáfrica. Descubra por qué todos hablan de este peculiar oráculo.

La fiebre mundialista ya se respira en cada rincón del territorio nacional y los aficionados buscan desesperadamente saber qué equipo levantará la copa de oro. Paco el ajolote, un espécimen cien por ciento mexicano, podría tener la respuesta. A través de un video que circula en redes sociales, se observa a este carismático animalito nadando plácidamente dentro de su pecera. Frente a él, dos contenedores estratégicamente colocados con las banderas de las selecciones que abrirán la justa deportiva esperaban su veredicto final para desatar la locura de los hinchas.

¿Qué predijo exactamente el sucesor del pulpo Paul?

Tras unos segundos de profundo suspenso y cuidadosa exploración acuática, Paco el ajolote no dudó en decantarse por los colores de la Selección Mexicana. Este gesto desató de inmediato la euforia de los seguidores, quienes interpretan su elección como un presagio inmejorable para el equipo dirigido por el experimentado estratega Javier Aguirre.

El esperado encuentro internacional se llevará a cabo este próximo jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. Este imponente recinto hará historia pura al convertirse en el primero a nivel global en albergar tres ceremonias de inauguración de Copas del Mundo.

La nostalgia resulta completamente inevitable para los más veteranos, pues el escenario nos remonta de inmediato al inolvidable Pulpo Paul, aquel célebre oráculo que cautivó al planeta entero durante la edición de 2010. Curiosamente, en aquel lejano torneo, mexicanos y sudafricanos también protagonizaron el vibrante duelo de apertura, culminando en un tenso empate a un gol que dejó a todos al borde del asiento.

La polémica: ¿Magia natural o inteligencia artificial?

A pesar de la inmensa emoción generada entre la fanaticada, el ojo clínico de los usuarios más observadores no tardó en analizar cada fotograma del clip viral. Varios especialistas en tecnología y aficionados escépticos han comenzado a cuestionar seriamente la veracidad del material, sugiriendo con pruebas que podría tratarse de una sofisticada creación digital.

Las principales sospechas se fundamentan en pequeños pero evidentes errores de continuidad y en la extraña disposición de los elementos visuales. Por ejemplo, la bandera de Sudáfrica aparece colocada del lado izquierdo de la pantalla, una posición bastante inusual considerando que México funge como el anfitrión oficial y principal del certamen.

Además de lo anterior, algunos usuarios muy perspicaces notaron que el balón sumergido en el fondo de la pecera corresponde al modelo Al Rihla , utilizado en la pasada justa de Qatar 2022, y no al esférico oficial de la actual competencia. Estos detalles han avivado un intenso debate sobre el uso ético de la inteligencia artificial en la creación de contenido viral deportivo.

Sea una magistral obra de la tecnología moderna o un genuino instinto animal, lo cierto es que este simpático anfibio ha logrado encender los ánimos de la afición a escasas horas del debut. Ahora, solo queda esperar pacientemente a que los veintidós jugadores salten a la cancha para confirmar si el nuevo y flamante oráculo del fútbol tenía toda la razón.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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