La selección de la República Democrática del Congo modificó su planificación rumbo a la Copa del Mundo de 2026 luego de cancelar su concentración programada en Kinshasa debido a una epidemia de ébola registrada en el país africano.

La federación congoleña decidió trasladar la preparación del equipo a Bélgica , donde el combinado nacional continuará sus entrenamientos antes del inicio del torneo. Además, el conjunto africano disputará un partido amistoso frente a Dinamarca el próximo 3 de junio como parte de su etapa previa al Mundial.

La República Democrática del Congo formará parte del Grupo K de la Copa del Mundo de 2026 y tendrá actividad en sedes de Estados Unidos y México durante la fase de grupos. Uno de sus encuentros se llevará a cabo en Guadalajara, ciudad que albergará partidos del torneo internacional por tercera ocasión en su historia.

El combinado africano debutará el 17 de junio frente a Portugal en el NRG Stadium de Houston, Texas. Posteriormente, viajará a México para enfrentar a Colombia el 23 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara. El cierre de la fase de grupos será el 27 de junio contra Uzbekistán en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El partido programado en Guadalajara colocará a la ciudad como una de las sedes que recibirán selecciones provenientes de distintos continentes durante la justa mundialista. Además del encuentro entre Colombia y República Democrática del Congo, el Estadio Akron será escenario de otros compromisos de fase de grupos en la Copa del Mundo de 2026 .

La selección congoleña regresa a una Copa del Mundo tras lograr su clasificación en las eliminatorias africanas y buscará avanzar a la siguiente ronda dentro de un grupo en el que compartirá actividad con selecciones europeas, sudamericanas y asiáticas.

Mientras tanto, las autoridades deportivas y sanitarias de la República Democrática del Congo mantienen atención sobre la situación sanitaria en el país luego del brote de ébola que provocó el cambio de sede para la concentración del equipo nacional antes de viajar al continente americano para disputar el Mundial.

El Estadio Akron será escenario de otros compromisos de fase de grupos en la Copa del Mundo de 2026. EL INFORMADOR/ ARCHIVO.

SV