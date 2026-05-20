Miércoles, 20 de Mayo 2026

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Francia va por una hazaña poco vista en la historia del futbol

Con Mbappé al frente y un plantel equilibrado en todas sus líneas, Les Bleus buscarán disputar su tercera final mundialista consecutiva

Por: Luis Ascanio

Francia llega al Mundial 2026 como una de las máximas favoritas, respaldada por una generación repleta de figuras y jóvenes talentos. AFP/ ARCHIVO.

Francia llega al Mundial 2026 como una de las máximas favoritas, respaldada por una generación repleta de figuras y jóvenes talentos. AFP/ ARCHIVO.

Francia tiene la oportunidad de unirse al selecto club de selecciones que han llegado a tres finales consecutivas de la Copa del Mundo, en el que solo están Brasil y Alemania (Alemania Federal), y es una de las grandes favoritas para bordar una estrella más a su jersey este verano.

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Didier Deschamps tiene en sus pupilos una ofensiva explosiva y con talento joven. Kylian Mbappé, ya con 27 años, va por su tercer Mundial; Ousmane Dembélé llega con 29 y como ganador del Balón de Oro. Junto a ellos está la revelación de la temporada, Michael Olise, del Bayern Múnich, con 24 años; Bradley Barcola, de 23, y Désiré Doué, de 20, ambos del PSG; además de Rayan Cherki, con 22 años y figura del Manchester City.

El combinado galo no solo tiene uno de los mejores ataques del torneo hombre por hombre. Encontrar un balance en cada sector del terreno de juego es crucial, y Francia cuenta con estrellas en cada posición. En la portería aparece el guardameta del Milan, Mike Maignan; en la zaga destacan nombres como Upamecano, Saliba, Koundé, Theo Hernández y Konaté, mientras que en el centro del campo están N’Golo Kanté, Adrien Rabiot y el joven Warren Zaïre-Emery.

Les Bleus no tuvieron sobresaltos para poner su nombre en la lista de participantes del Mundial. Superaron el Grupo D ante Ucrania, Islandia y Azerbaiyán con paso invicto y un solo empate. Mientras tanto, en los dos torneos oficiales de Europa, la Euro y la Liga de Naciones, toparon con pared en semifinales en ambos casos, y en los dos esa pared fue España. Sin embargo, desde entonces suman ocho victorias —incluida una ante Brasil— y un empate hasta la fecha.

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Para la justa mundialista, la suerte los mandó al Grupo I junto a Senegal, Iraq y Noruega, equipos que pueden incomodar a una potencia como la francesa, pero que, por momento, sistema, talento individual y profundidad de plantilla, no tendrían que representar un obstáculo mayor para que los de Deschamps reclamen el liderato del sector.

SV

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