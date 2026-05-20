La Selección de Portugal luce como una de las plantillas más completas para este Mundial, pero una de sus figuras estará presente solo en el recuerdo. En julio pasado, el fallecimiento de Diogo Jota sacudió al mundo del futbol y ahora se ha convertido en símbolo de unión dentro del vestuario y en el impulso de cada uno de los lusitanos para ir por todo en la próxima justa mundialista.

Los campeones de la Liga de Naciones cuentan con herramientas en cada sector del campo que los colocan entre las selecciones con opciones de conquistar, por primera vez en su historia, el trofeo más importante del balompié. Antes, tendrán que superar a República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia, con los cafetaleros como el principal rival dentro del Grupo K.

Desde luego, Cristiano Ronaldo es el actor principal de la obra . El “Comandante” siempre tiene la misión personal de dejarlo todo en la cancha para seguir siendo el mejor, pero a sus 41 años necesita toda la ayuda posible y, para fortuna del equipo, está respaldado por una generación de enorme calidad.

Roberto Martínez ya dio su lista de 27+1 para el Mundial. Diogo Costa (Porto) estará bajo los tres palos, mientras que la defensa combina seguridad y recorrido con Nuno Mendes (PSG), Matheus Nunes, Rúben Dias (Manchester City), João Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inácio (Sporting) y Renato Veiga (Villarreal).

El mediocampo portugués se perfila como uno de los más temibles para los rivales, gracias a nombres como Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City) y João Neves (PSG). El ataque, para acompañar al “Bicho”, tampoco se queda atrás, con Rafa Leão (Milan), Francisco Conceição (Juventus), Gonçalo Ramos (PSG) y Francisco Trincão (Sporting).

Portugal selló su boleto en la última jornada de las eliminatorias con un contundente 9-1 sobre Armenia. Este verano, el objetivo será superar su mejor actuación histórica en una Copa del Mundo: las semifinales alcanzadas en Inglaterra 1966 y Alemania 2006 . En territorio inglés, además, consiguieron el tercer lugar en la que fue su primera participación en el torneo.

SV