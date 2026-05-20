La cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo de 2026 en Guadalajara sumará un nuevo evento deportivo con la realización de la adidas Legacy Run Cup Guadalajara 2026, carrera pedestre que se llevará a cabo el próximo 21 de junio y que formará parte de las actividades vinculadas al torneo internacional de futbol .

La presentación oficial del evento se realizó con la presencia de David Prado, director general del Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara, en representación de la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo. Durante la rueda de prensa se dieron a conocer los detalles de la competencia.

ESPECIAL/ Comude.

La salida de la carrera estará ubicada a un costado de los Arcos de Zapopan , sobre la intersección de Avenida Manuel Ávila Camacho y Avenida Américas, mientras que la meta será instalada frente al Mercado Corona, en el Centro Histórico de Guadalajara. El recorrido tendrá una distancia de 7.5 kilómetros y el disparo de salida está programado para las 6:30 horas.

El formato del evento estará relacionado con la Copa del Mundo 2026. Los participantes podrán representar a una selección nacional durante el proceso de inscripción. La organización informó que existirán 11 equipos disponibles y cada uno contará con un límite de 500 corredores, para un total de 5 mil 500 participantes.

Entre las selecciones contempladas aparecen México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Colombia, Alemania, España, Francia, Inglaterra y Japón. El equipo ganador será definido mediante el promedio de tiempo acumulado entre todos sus integrantes . Posteriormente, los corredores de la selección vencedora podrán participar en dinámicas relacionadas con el futbol y el Mundial.

Además de la competencia principal, la jornada incluirá carreras infantiles con recorridos de 50 a 200 metros, dirigidas a menores de edad. La organización señaló que estas pruebas buscarán integrar a las familias dentro de las actividades deportivas programadas para ese día.

La zona de meta formará parte del FIFA Fan Fest Guadalajara , donde se desarrollarán actividades recreativas y de convivencia para los asistentes.

El costo regular de inscripción para la carrera de 7.5 kilómetros será de 780 pesos para participantes de 15 años en adelante e incluirá una playera conmemorativa adidas. Las carreras infantiles tendrán un costo de 290 pesos. También se anunció una etapa de inscripciones extemporáneas sujetas a disponibilidad.

ESPECIAL/ Comude.

SV