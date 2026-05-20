El país que inventó el deporte más popular del planeta solo ha podido colocar una Copa del Mundo en su vitrina , la conseguida en casa en 1966. Desde entonces, el máximo honor de su propio juego se le ha negado, quedándose dos veces en semifinales y en cinco ocasiones entre los mejores ocho del torneo.

Los Tres Leones amarraron su lugar en el certamen con un golpe fuerte sobre la mesa: paso perfecto con ocho victorias, 22 goles a favor y ninguno en contra en el Grupo K de las eliminatorias. Sellaron su boleto desde la sexta jornada y fueron los primeros clasificados de la UEFA. Para el Mundial estarán en el Grupo L, el último de los 12, donde enfrentarán a Croacia, Ghana y Panamá en la primera fase.

La escuadra inglesa ha vivido momentos agridulces en años recientes . Alcanzó las últimas dos finales de la Eurocopa, aunque sin poder conquistarlas, y en la Liga de Naciones descendió a la Liga B en 2022, todo bajo el mando de Gareth Southgate. En 2025 llegó el alemán Thomas Tuchel y, ese mismo año, Inglaterra recuperó su lugar en la élite de la competición continental, además de mostrar una nueva cara con la que arrasó en las eliminatorias.

El foco del esquema está puesto sobre Harry Kane, el delantero del Bayern Múnich que atraviesa un gran momento y aparece como candidato al Balón de Oro. La ofensiva del equipo de la rosa también cuenta con Bukayo Saka, Cole Palmer, Marcus Rashford y Anthony Gordon. En el centro del campo, Declan Rice, Jude Bellingham y Morgan Rogers son algunos de los futbolistas más utilizados por el técnico alemán y apuntan a tener un lugar seguro en la lista definitiva.

En la parte defensiva, Jordan Pickford es el hombre de confianza de Tuchel bajo los tres palos, mientras que en la línea de zagueros nombres como Ezri Konsa, Miles Lewis-Skelly, Marc Guéhi, Reece James y Dan Burn perfilan la barrera inglesa para buscar el ansiado regreso a la gloria mundialista.

SV