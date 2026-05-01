Charles Leclerc, piloto monegasco de Ferrari, marcó el mejor tiempo este viernes 1 de mayo durante la única sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Miami 2026, cuarta fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 (F1), que se lleva a cabo bajo formato sprint en el circuito del Hard Rock Stadium, ubicado en la ciudad de Miami, Florida.

El tiempo de Leclerc en la única prueba libre

En la mejor de sus 41 vueltas, Charles Leclerc cubrió los 5 mil 412 metros de la pista en un minuto, 29 segundos y 310 milésimas, 297 menos que el cuádruple campeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

El australiano Oscar Piastri (McLaren), que se quedó a 448 milésimas de Leclerc, marcó -al igual que los anteriores, con el neumático de compuesto blando- el tercer tiempo de una sesión que, a diferencia de lo habitual, duró noventa minutos, en lugar de una hora, con el fin de que todos se fueran adaptando al 'retoque' del reglamente técnico anunciado la pasada semana por la FIA (Federación Internacional del Automóvil).

Así quedó Checo Pérez

Sergio "Checo" Pérez, piloto mexicano de Cadillac, completó 25 vueltas durante la sesión y terminó en la decimoctava posición de la tabla de tiempos, con una diferencia de dos segundos y 737 milésimas respecto al mejor registro, marcado por Charles Leclerc. El tapatío continúa en proceso de adaptación al monoplaza de la escudería estadounidense, que este año vive su primera temporada dentro de la F1, en un entorno competitivo que ha exigido ajustes constantes tanto en ritmo como en puesta a punto.

En el campeonato de pilotos, Pérez se ubica actualmente en la vigésima posición, todavía sin sumar unidades en lo que va de la temporada. Sin embargo, el formato Sprint del GP de Miami representa una nueva oportunidad para cambiar ese panorama, ya que el fin de semana ofrece dos competencias con puntos en disputa, escenario que podría permitirle abrir su cuenta y comenzar a escalar posiciones en la clasificación general.

La actividad del Gran Premio continuará este mismo viernes con la sesión de clasificación para la carrera sprint, programada para disputarse más tarde en la jornada. Los pilotos volverán a la pista en busca de asegurar una buena posición de salida para la prueba corta del sábado. La clasificación sprint está prevista para este 1 de mayo a las 14:30 horas.

Tabla de tiempos de la única prueba libre del GP de Miami 2026

Piloto | País | Escudería | Tiempo

Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1:29.310 Max Verstappen | NED | Red Bull | a 0.297 Oscar Piastri | AUS | McLaren | a 0.448 Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | a 0.467 Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | a 0.769 George Russell | GBR | Mercedes | a 0.790 Lando Norris | GBR | McLaren | a 0.898 Pierre Gasly | FRA | Alpine | a 1.277 Isack Hadjar | FRA | Red Bull | a 1.563 Carlos Sainz | ESP | Williams | a 1.620 Franco Colapinto | ARG | Alpine | a 1.705 Alexander Albon | THA | Williams | a 1.714 Oliver Bearman | GBR | Haas | a 1.781 Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | a 1.801 Nico Hülkenberg | GER | Audi | a 2.285 Esteban Ocon | FRA | Haas | a 2.325 Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | a 2.338 Sergio Pérez | MEX | Cadillac | a 2.737 Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | a 3.283 Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | a 3.452 Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | a 3.552 Lance Stroll | CAN | Aston Martin | a 3.649

*Con información de EFE

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