Charles Leclerc, piloto monegasco de Ferrari, marcó el mejor tiempo este viernes 1 de mayo durante la única sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Miami 2026, cuarta fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 (F1), que se lleva a cabo bajo formato sprint en el circuito del Hard Rock Stadium, ubicado en la ciudad de Miami, Florida.En la mejor de sus 41 vueltas, Charles Leclerc cubrió los 5 mil 412 metros de la pista en un minuto, 29 segundos y 310 milésimas, 297 menos que el cuádruple campeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull).El australiano Oscar Piastri (McLaren), que se quedó a 448 milésimas de Leclerc, marcó -al igual que los anteriores, con el neumático de compuesto blando- el tercer tiempo de una sesión que, a diferencia de lo habitual, duró noventa minutos, en lugar de una hora, con el fin de que todos se fueran adaptando al 'retoque' del reglamente técnico anunciado la pasada semana por la FIA (Federación Internacional del Automóvil).Sergio "Checo" Pérez, piloto mexicano de Cadillac, completó 25 vueltas durante la sesión y terminó en la decimoctava posición de la tabla de tiempos, con una diferencia de dos segundos y 737 milésimas respecto al mejor registro, marcado por Charles Leclerc. El tapatío continúa en proceso de adaptación al monoplaza de la escudería estadounidense, que este año vive su primera temporada dentro de la F1, en un entorno competitivo que ha exigido ajustes constantes tanto en ritmo como en puesta a punto.En el campeonato de pilotos, Pérez se ubica actualmente en la vigésima posición, todavía sin sumar unidades en lo que va de la temporada. Sin embargo, el formato Sprint del GP de Miami representa una nueva oportunidad para cambiar ese panorama, ya que el fin de semana ofrece dos competencias con puntos en disputa, escenario que podría permitirle abrir su cuenta y comenzar a escalar posiciones en la clasificación general.La actividad del Gran Premio continuará este mismo viernes con la sesión de clasificación para la carrera sprint, programada para disputarse más tarde en la jornada. Los pilotos volverán a la pista en busca de asegurar una buena posición de salida para la prueba corta del sábado. La clasificación sprint está prevista para este 1 de mayo a las 14:30 horas.*Con información de EFE*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF