El equipo mexicano de clavados volvió a la acción en la Súper Final de China y lo hizo con grandeza, al colgarse no solo una, sino dos medallas en diferentes competencias, con lo que llegó a tres preseas.

En un escenario que exige precisión y temple, los representantes nacionales —reconocidos ya como parte de la élite mundial— demostraron nuevamente su calidad.

Plata en prueba de equipo mixto

El conjunto mixto, integrado por Osmar Olvera, Randal Willars, Alejandra Estudillo y Aranza Vázquez se adjudicó la medalla de plata en la prueba de equipo mixto de 3 y 10 metros, confirmando que México no solo compite, sino que se consolida como protagonista en las máximas citas internacionales.

¡PLATA NACIONAL! ������



Con 422.50 puntos, el equipo mexicano integrado por Osmar Olvera, Randal Willars, Alejandra Estudillo y Aranza Vázquez obtuvo el segundo lugar en la prueba de equipo mixto de 3 y 10 metros, en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026, en China. pic.twitter.com/b5OW5RUNgT— CONADE (@conadeoficial) May 1, 2026

Con el liderazgo de Olvera, la experiencia de Willars, el talento de Estudillo y el temple de Vázquez, el equipo mexicano ejecutó seis rutinas —cuatro individuales y dos sincronizadas— que le otorgaron una puntuación final de 422.50 unidades.

Con la medalla en las manos y formando parte del podio que tuvo a China como dominador absoluto con el oro y a Australia cerrando con el bronce, los mexicanos agradecieron el respaldo de la afición local, que los reconoce y respeta por sus recientes resultados en distintas competencias internacionales.

Un bronce para Kevin Berlín y Randal Willars

La gran jornada de México en China siguió dando frutos al cerrar con una tercera medalla para la delegación. El último metal de la noche llegó gracias a Kevin Berlín y Randal Willars.

La dupla nacional, que ha demostrado su calidad en la plataforma sincronizada de 10 metros, peleó hasta el final por la plata frente a los representantes de Ucrania, quedándose a tan solo un punto de diferencia.

¡SON DE BRONCE! ������



El dúo conformado por Kevin Berlín y Randal Willars sube al podio en tercer lugar en la plataforma sincronizada de 10m, con una puntuación de 403.02, en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados, celebrada en China. pic.twitter.com/g3ecrTXjlo— CONADE (@conadeoficial) May 1, 2026

Berlín y Willars concluyeron su participación con 403.02 unidades, mientras que los europeos Sereda y Hrytsenko sumaron 404.28. El oro, una vez más, fue para China con un total de 448.68 puntos.

Antes, en una exhibición casi perfecta, la dupla mexicana conformada por Osmar Olvera y Juan Celaya se colgó la medalla de plata. Con una puntuación final de 420.57 unidades, los subcampeones olímpicos reafirmaron su lugar en el podio internacional dentro del trampolín de 3 metros sincronizado. Junto a la otra plata y el bronce, México acumula ya tres preseas en esta competición.

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