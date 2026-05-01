México será sede del Premundial Sub-20 de la Concacaf

México volverá a colocarse en el centro del futbol juvenil de la región, luego de que este viernes se confirmó como sede del Campeonato Sub-20 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) , certamen que se disputará del 24 de julio al 9 de agosto y que entregará boletos tanto para la próxima Copa del Mundo de la categoría como para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El torneo reunirá a las 12 mejores selecciones del área en una competencia que promete alto nivel y gran intensidad, al estar en juego dos de los objetivos más importantes para las nuevas generaciones del futbol del continente. Además del prestigio regional, cada partido tendrá un peso especial rumbo al futuro inmediato de estos representativos.

Las selecciones involucradas

Seis selecciones aseguraron su lugar directo al campeonato por ser las mejor posicionadas en el Ranking Sub-20 de octubre de 2025. Los países clasificados por esta vía fueron México, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Cuba y Guatemala .

A ellos se sumarán Antigua y Barbuda, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Jamaica y Haití, escuadras que lograron su boleto mediante las eliminatorias celebradas entre febrero y marzo de este año.

El formato del certamen internacional

El formato del campeonato también tendrá una enorme relevancia internacional. Los cuatro equipos que consigan avanzar hasta las semifinales obtendrán automáticamente su clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, programada para 2027 y que se celebrará en Azerbaiyán y Uzbekistán .

Por otro lado, el campeón del torneo conseguirá el boleto directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, lo que añade todavía más valor a la competencia.

Sin embargo, existe una consideración especial con Estados Unidos . La selección norteamericana ya cuenta con su plaza asegurada para la justa olímpica al ser país anfitrión. En caso de conquistar el campeonato regional, el pase olímpico sería transferido al subcampeón del certamen.

Con México como anfitrión y una generación de talento emergente lista para competir, la región vivirá un verano clave para definir a sus próximos protagonistas internacionales .

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FF