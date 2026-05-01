Chivas recupera a José Castillo y Ángel Sepúlveda de cara al juego de ida ante Tigres

Chivas llega al arranque de los cuartos de final con buenas noticias. De cara al primer capítulo ante Tigres, el conjunto rojiblanco podrá contar nuevamente con José Castillo y Ángel Sepúlveda, dos regresos que reconfiguran el panorama para Gabriel Milito.

Lee también: Director de Selecciones Nacionales recula y reabre la lista de la Selección Mexicana

Un refuerzo clave para el planteamiento de Gabriel Milito

En medio de un panorama adverso por bajas entre convocatorias a la Selección Mexicana y lesiones como la de Daniel Aguirre, el regreso de ambos futbolistas significa un refuerzo clave para el planteamiento de Gabriel Milito.

El delantero estuvo cerca de un mes fuera de actividad tras perderse cuatro encuentros, por lo que su disponibilidad no solo amplía las opciones, sino que también plantea una decisión importante en el once inicial. Milito deberá elegir entre mantener a Ricardo Marín, apostar por Sepúlveda como titular o incluso modificar su esquema para incluir a ambos.

Por su parte, José Castillo vuelve en un momento determinante para la defensa. Luego de superar una molestia muscular que lo dejó fuera en los partidos ante Necaxa y Tijuana, el zaguero apunta a ocupar la central por derecha, posición que quedó debilitada tras la lesión de Daniel Aguirre. Su presencia aporta orden y solidez en una zona que será exigida ante uno de los ataques más peligrosos del torneo.

Camberos, opción con cautela

El único caso que mantiene cierta incertidumbre es el de Hugo Camberos. El atacante realizó el viaje a Monterrey, pero arrastra una sobrecarga muscular que pone en duda su participación en el partido de ida. La intención del cuerpo técnico sería no arriesgarlo, pensando en tenerlo en plenitud para la vuelta en el Estadio AKRON.

Con este escenario, Chivas encara su visita al “Volcán” con plantel más completo y decisiones tácticas por resolver, en busca de un resultado que le permita tomar ventaja en una serie.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS