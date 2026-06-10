Mañana, el Estadio Ciudad de México será el epicentro del futbol con el arranque del Mundial 2026. Si viviste la inauguración de Sudáfrica 2010, este jueves 11 de junio experimentarás un déjà vu histórico: México y Sudáfrica vuelven a abrir una Copa del Mundo, con tres leyendas mexicanas con posibilidad de repetir la hazaña 16 años después.

Un debut con sabor a revancha

Este jueves 11 de junio de 2026, en punto de las 13:00 horas, la Selección Mexicana disputará el partido inaugural como anfitriona frente a los "Bafana Bafana". Este encuentro marca el inicio oficial del torneo organizado por la FIFA.

La cita está programada a las 13:00 horas (tiempo del centro de México). El escenario será el Estadio Ciudad de México, recinto que consolida su estatus de leyenda al albergar su tercera inauguración mundialista tras las ediciones de 1970 y 1986.

Este duelo cobra relevancia más allá de los 90 minutos, ya que reedita el partido inaugural de hace 16 años. En aquella ocasión, ambas escuadras empataron 1-1 en Johannesburgo.

En aquel también 11 de junio de 2010, el mundo se paralizó con el sonido de las vuvuzelas. El gol de Siphiwe Tshabalala y el posterior empate mexicano por cortesía de Rafael Márquez quedaron grabados en la memoria de los aficionados.

Los tres sobrevivientes del Tri que podrían repetir en 2026

El paso del tiempo ha renovado a las plantillas, pero el futbol siempre guarda lugar para sus figuras más destacadas. En el que será el partido inaugural del Mundial 2026, un compromiso del Grupo A, estarán tres nombres que conectan directamente ambas épocas.

Javier Aguirre comandaba el banquillo tricolor en 2010 y vuelve a tomar las riendas del equipo nacional para este nuevo ciclo mundialista. Su experiencia será vital para manejar la presión de ser locales.

En el terreno de juego y en el vestidor, Guillermo Ochoa y Rafael Márquez completan esta terna. Ambos formaron parte de la delegación que viajó al continente africano en 2010; el arquero podría desempeñarse como titular en esta edición, aunque en Sudáfrica el puesto fue ocupado por Óscar "Conejo" Pérez. Por su parte, quien fuera zaguero central aportará ahora su liderazgo como auxiliar técnico de Javier "Vasco" Aguirre.

El panorama del Grupo A

El equipo mexicano llega con la moral en alto tras golear 5-1 a Serbia en su último duelo de preparación. Sin embargo, el cuerpo técnico ha enfatizado que no existe margen para el exceso de confianza.

Por su parte, el conjunto sudafricano completó su adaptación en la ciudad de Pachuca. Se caracterizan por ser un equipo sumamente disciplinado tácticamente, buscando dar la sorpresa ante los anfitriones.

Ambas selecciones comparten sector con Corea del Sur y Chequia. Un triunfo en este partido inaugural será fundamental para aspirar a la clasificación a la siguiente ronda del torneo más grande de la historia.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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