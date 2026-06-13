La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no se detiene y la cartelera nocturna de este sábado 13 de junio nos depara un enfrentamiento de pronóstico reservado dentro del reñido Grupo D.

Las selecciones de Australia y Turquía se verán las caras en su debut oficial dentro de esta justa veraniega, un compromiso que ha levantado altas expectativas debido al dinamismo, la intensidad física y el choque de estilos que ambos conjuntos suelen plasmar sobre el terreno de juego.

Este enfrentamiento adquiere un tinte de urgencia inmediata debido a los movimientos previos que ya se suscitaron en el mismo sector: con la contundente victoria de la escuadra de los Estados Unidos por 4-1 sobre el representativo de Paraguay, el margen de error para los "Socceroos" y el cuadro otomano se ha reducido al mínimo antes de tocar el balón.

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Si alguno de los dos equipos tropieza en esta primera fecha, comprometerá seriamente sus aspiraciones de avanzar a la ronda de los treintaidosavos de final, dejando el camino libre para que los norteamericanos se escapen en el liderato del sector.

¿Va por televisión abierta? Lo que DEBES saber del partido Australia vs Turquía

Para los fans nacionales hay malas noticias: este partido no se transmitirá por televisión abierta en la República Mexicana. La única vía legal y oficial para seguir las acciones completamente en vivo dentro de México será a través de la plataforma de streaming ViX Premium, requiriendo el acceso al paquete especial denominado Plan Mundialista.

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Por el contrario, los espectadores que residan en los Estados Unidos gozarán de un menú de opciones mucho más variado para sintonizar el encuentro en sus diferentes plataformas.

La transmisión en idioma inglés estará disponible mediante las señales de FOX Sports 1, así como en sus aplicaciones digitales Foxsports.com y FOX Sports App, además de la alternativa para dispositivos de FOX ONE.

Para el público que prefiera la narración y el análisis en idioma español, la cadena Telemundo llevará el juego a las pantallas, complementada en el entorno digital por los servicios de fuboTV, Peacock y la aplicación Telemundo Deportes En Vivo.

Horario OFICIAL por región y sede del choque entre Socceroos y Otomanos

El escenario designado por la FIFA para albergar este histórico compromiso es el majestuoso Estadio BC Place ubicado en la provincia de Columbia Británica, Canadá. La lista OFICIAL de horarios es:

México (Centro - CDMX, Guadalajara): 22:00 horas.

(Centro - CDMX, Guadalajara): Estados Unidos (Tiempo del Este / ET): 00:00 horas (del domingo 14 de junio).

(Tiempo del / ET): 00:00 horas (del domingo 14 de junio). Estados Unidos (Tiempo del Centro / CT): 23:00 horas.

(Tiempo del / CT): 23:00 horas. Estados Unidos (Tiempo del Pacífico / PT): 21:00 horas.

JM