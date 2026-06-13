El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, volvió a referirse al caso de Julián Quiñones y aseguró que la selección cafetalera realizó diversos intentos para convencer al atacante de representar a Colombia antes de que optara por defender los colores de México.

Durante una entrevista con la cadena colombiana Win Sports TV, Jesurún respondió a las críticas de algunos aficionados que cuestionaban si la federación había hecho lo suficiente para acercarse al futbolista nacido en Colombia y naturalizado mexicano.

“Sí, así fue. Hace un gol y entonces salen dos o tres personas, por desconocimiento o porque son así, diciendo: ‘¿Y Colombia no lo vio?’. Lo vimos, lo buscamos, le rogamos que viniera, dijo que no. Hay que respetar esa decisión. Eso fue lo que pasó, caso cerrado, como dice el programa de televisión”, reveló para Win Sports TV.

El directivo explicó que el interés de Colombia por Quiñones fue real y que incluso el actual seleccionador, Néstor Lorenzo, se involucró personalmente en las gestiones para intentar incorporarlo al proyecto de la selección sudamericana.

“Hombre, muy claro. Julián Quiñones, el técnico mismo (Néstor Lorenzo), personalmente lo llamó y lo convocó. Inicialmente dijo que sí y después llamó para decir que no, que prefería jugar con la selección de México. Que quede absolutamente claro que siempre estuvo en el radar del profesor Lorenzo. Su decisión personal fue que prefería jugar con la selección de México. Hay que respetarla”, agregó.

Jesurún insistió en que la ausencia de Quiñones en la selección colombiana no obedeció a una falta de interés por parte del cuerpo técnico o de la federación , sino a una decisión tomada por el propio futbolista.

Asimismo, comparó la situación del delantero con la de Christian Mosquera, defensor que también tenía la posibilidad de representar a Colombia, pero que terminó inclinándose por España.

“Lo mismo pasó con el jugador Christian Mosquera y la selección de España. Finalmente fue convocado, pero en ambos casos ha sido muy claro y contundente el acompañamiento y el interés del cuerpo técnico hacia ellos. La razón por la que no están aquí es única y exclusivamente una decisión personal que hay que respetar”, concluyó.

SV