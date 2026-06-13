Colombia impulsa la activación física entre niños de Jalisco durante el Mundial 2026

La Selección de Colombia aprovechó su estancia en Guadalajara para participar en una actividad con niñas y niños de Jalisco como parte de la campaña Be Active, una iniciativa promovida por la FIFA y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para fomentar hábitos saludables entre las nuevas generaciones.

Durante su primera sesión de entrenamiento en la Academia Atlas FC, sede de concentración del equipo sudamericano durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, varios futbolistas convivieron con los menores, quienes tuvieron la oportunidad de observar de cerca la preparación del conjunto dirigido por Néstor Lorenzo rumbo a su debut mundialista ante Uzbekistán .

La campaña Be Active fue lanzada antes del Mundial de Qatar 2022 en colaboración con la OMS, luego de detectar que cuatro de cada cinco niños en el mundo no realizan la actividad física recomendada. El programa busca incentivar a los jóvenes a realizar al menos 60 minutos de ejercicio al día, utilizando el futbol como una herramienta para promover estilos de vida más saludables.

El mediocampista colombiano Juan Portilla destacó la importancia del deporte en la formación de los niños, al señalar que el futbol ayuda a desarrollar valores como la disciplina y la constancia, además de contribuir al bienestar físico. También resaltó el impacto que puede tener para los menores convivir con jugadores profesionales y encontrar inspiración para perseguir sus propios sueños.

Como parte de esta iniciativa, la FIFA puso a disposición de los aficionados el video FIFA World Cup 2026 Be Active Workout , una rutina de ejercicios diseñada para motivar a los niños a mantenerse activos y completar los 60 minutos diarios de actividad física recomendados.

SV