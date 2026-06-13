El arranque del Grupo C en la Copa Mundial de la FIFA 2026 nos regala uno de esos enfrentamientos que rompen con lo cotidiano y despiertan una fascinación inmediata en los amantes del balompié internacional: el duelo entre la Selección de Haití y el combinado de Escocia.

Este choque, programado para disputarse en el emblemático Estadio Boston de Foxborough, Massachusetts, representa una cita con la historia patria para ambas naciones, las cuales han tenido que sortear décadas de ausencia para volver a pisar los escenarios de la máxima justa futbolística organizada por la FIFA.

Para los apasionados de este evento, la pregunta es obligada: ¿se podrá ver este compromiso a través de la señal de la televisión abierta tradicional o qué alternativas hay para ver el partido?

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

¿Dónde ver en vivo el Haití vs. Escocia en México y Estados Unidos?

Como ocurre con otros juegos, el choque entre caribeños y europeos de la Fase de Grupos del Mundial 2026 no formará parte de la barra programática de los canales de señal abierta tradicionales.

La alternativa exclusiva para la República Mexicana se concentra en el entorno digital mediante la plataforma de streaming ViX, específicamente a través de su paquete especializado conocido comercialmente como el Pase Mundialista.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Por su parte, la cobertura geográfica destinada para los televidentes e internautas en los Estados Unidos presenta un abanico de posibilidades mucho más robusto: los aficionados residentes en la Unión Americana podrán sintonizar el duelo en idioma inglés a través de la cadena televisiva FOX Sports 1, complementada con la alternativa de streaming nativa de dicha empresa.

Si se prefiere la narración en español, la señal estará disponible en las pantallas de Telemundo, así como en las plataformas digitales integradas de fuboTV y el servicio de streaming Peacock.

Horario oficial: ¿A qué hora rueda el balón en el Grupo C?

La lista COMPLETA de horarios del partido Haití vs Escocia según la región es la siguiente: ¡no te pierdas el juego!

México (CDMX): 19:00 horas (7:00 pm).

(CDMX): 19:00 horas (7:00 pm). Estados Unidos (Tiempo del Este ): 20:00 horas.

(Tiempo del ): 20:00 horas. Estados Unidos (Tiempo del Centro ): 19:00 horas.

(Tiempo del ): 19:00 horas. Estados Unidos (Tiempo del Pacífico): 18:00 horas.

JM