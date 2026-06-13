Mundial 2026: partidos que van por TV abierta este 13 de junio

La actividad de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este 13 de junio con una jornada que combina selecciones consolidadas, equipos revelación y varios duelos con potencial para influir en la clasificación a la siguiente ronda.

Brasil buscará confirmar su candidatura al título frente a Marruecos, mientras que Suiza intentará imponer su experiencia europea ante Catar. La jornada también ofrecerá los encuentros entre Haití y Escocia, así como el choque entre Australia y Turquía.

Catar vs Suiza | 13:00 horas

La selección de Catar afronta una prueba importante frente a Suiza, uno de los equipos europeos más consistentes de los últimos años en torneos internacionales.

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Los cataríes intentarán aprovechar su velocidad y capacidad de transición para sorprender a una escuadra suiza acostumbrada a competir en escenarios de alta exigencia. Por su parte, Suiza buscará imponer su orden táctico y experiencia para sumar tres puntos que podrían resultar fundamentales en la pelea por la clasificación.

Brasil vs Marruecos | 16:00 horas

Sin duda, uno de los partidos más atractivos de la jornada será el enfrentamiento entre Brasil y Marruecos.

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Brasil llega al torneo con la presión habitual de ser considerado uno de los favoritos al campeonato gracias a su talento ofensivo y profundidad de plantilla. Sin embargo, Marruecos ha demostrado en los últimos años que puede competir de tú a tú con las grandes potencias del futbol mundial.

El conjunto africano buscará repetir las actuaciones que lo han convertido en una de las selecciones más respetadas del panorama internacional , mientras que la Canarinha intentará imponer su calidad individual y su tradición mundialista.

Haití vs Escocia | 19:00 horas

Haití tendrá una oportunidad histórica cuando se mida a Escocia en un partido que podría resultar decisivo para las aspiraciones de ambas selecciones.

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Los caribeños llegan con el objetivo de demostrar que pueden competir en la máxima vitrina del futbol, mientras que Escocia buscará aprovechar su experiencia internacional y el orden característico de los equipos británicos. Se espera un encuentro intenso, con ambos conjuntos conscientes de que cada punto puede marcar la diferencia en una fase de grupos donde los márgenes suelen ser muy reducidos.

Australia vs Turquía | 22:00 horas

La jornada cerrará con el duelo entre Australia y Turquía.

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Australia intentará mantener la competitividad que ha mostrado en las últimas ediciones mundialistas, apoyándose en su fortaleza física y disciplina táctica. Del otro lado, Turquía buscará explotar la calidad técnica de sus jugadores y su capacidad para generar peligro en ataque.

El choque luce equilibrado sobre el papel y podría convertirse en uno de los encuentros más disputados del día, especialmente si ambos equipos llegan necesitados de puntos para mantenerse con vida en la competencia.

Horarios de los partidos del 13 de junio

13:00 horas: Catar vs Suiza

Catar vs Suiza 16:00 horas: Brasil vs Marruecos

Brasil vs Marruecos 19:00 horas: Haití vs Escocia

Haití vs Escocia 22:00 horas: Australia vs Turquía

La jornada ofrece una combinación interesante de favoritos, selecciones emergentes y equipos que buscan dar la sorpresa en un Mundial donde cada partido puede cambiar el rumbo de la fase de grupos.

TG