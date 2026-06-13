Diablos arma remontada y amarga la fiesta a Charros en el Panamericano

Lo que parecía una victoria encaminada para los Charros de Jalisco terminó convirtiéndose en una dolorosa derrota. Después de que el primer juego de la serie entre los tapatíos y los Diablos Rojos del México fuera suspendido el viernes por una fuerte precipitación, este sábado la actividad se reanudó exactamente donde se había quedado. Sin embargo, el desenlace favoreció a la novena escarlata, que firmó una espectacular remontada para imponerse 4-7 en el Estadio Panamericano .

Charros tomó la iniciativa desde los primeros episodios y encontró recompensa gracias a un doble productor de Willie Calhoun. La ofensiva local volvió a responder en la quinta entrada, cuando Kyle Garlick conectó un sencillo que impulsó a Jared Walsh al plato. Posteriormente, el propio Calhoun volvió a hacerse presente con otro imparable productor que permitió a Garlick anotar, ampliando la ventaja local.

En la loma, Zach Plesac relevó a Zac Grotz y cumplió con una sólida actuación de cuatro entradas, permitiendo apenas un hit y una carrera, además de otorgar cuatro bases por bolas y recetar dos ponches. El trabajo fue complementado por Miguel Aguilar y Elkin Alcalá, quienes mantuvieron bajo control a la poderosa ofensiva capitalina durante buena parte del encuentro.

Diablos comenzó a reaccionar en la séptima entrada gracias a un imparable productor de Juan Carlos Gamboa que acercó a los visitantes en la pizarra . No obstante, Charros respondió de inmediato en la parte baja del episodio con un elevado de sacrificio de Alex Mejía que llevó nuevamente a Garlick a la registradora.

Cuando parecía que el triunfo estaba asegurado para los locales, llegó el fatídico noveno inning. A.J. Puckett, considerado uno de los cerradores más confiables de la temporada, no pudo contener el ataque escarlata y permitió un rally de seis carreras que cambió por completo la historia del encuentro. Julián Ornelas fue pieza clave en la remontada al producir una carrera y anotar otra, guiando a los Diablos Rojos a una espectacular victoria en el primer duelo de la serie.

SV