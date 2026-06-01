A solo 10 días del Mundial 2026, la expectativa crece en torno al mítico dorsal "10". Históricamente, los jugadores que portan este número han ganado el 58.3% de los galardones del torneo de la FIFA, consolidando una leyenda que van desde Mario Kempes hasta Lionel Messi.

Para la justa de Estados Unidos, México y Canadá, la gran incógnita es quién asumirá el peso de esta camiseta. Figuras actuales como Kylian Mbappé, Jude Bellingham o el próximo "10" de la Selección Mexicana del que aún no sabemos quién llevará la camiseta, buscarán emular esta efectividad histórica para llevarse la gloria absoluta en la Copa del Mundo de Norteamérica que tendrá como sede a nuestra ciudad de Guadalajara.

El dominio del dorsal "10" en los Mundiales de la FIFA

Pocas camisetas tienen un significado tan especial en el futbol como la número "10". Asociada con creatividad, liderazgo y talento, ha sido utilizada por algunas de las mayores figuras de la historia y ha dejado una huella profunda en la Copa del Mundo. Su influencia también se refleja en el Balón de Oro del torneo, reconocimiento que han conquistado referentes como Zinedine Zidane y Lionel Messi después de haberse consagrado en la justa internacional.

La FIFA instauró oficialmente este premio en Argentina 1978 para distinguir al mejor futbolista de cada edición. Desde entonces, se han entregado 12 Balones de Oro, y una cifra sobresale por encima de todas: siete de ellos quedaron en manos de jugadores que portaban el dorsal "10".

En otras palabras, el 58.3% de los reconocimientos individuales más importantes de la Copa del Mundo han recaído en futbolistas identificados con el número más emblemático del deporte, una muestra del impacto que suelen tener los conductores de juego en los escenarios más grandes.

Los primeros reyes del "10" que ganaron el Balón del Oro

El primer integrante de esta selecta lista fue Mario Alberto Kempes. En el Mundial de Argentina 1978, "El Matador" llevó el número "10" mientras guiaba a la Selección de Argentina hacia su primer título mundial, convirtiéndose también en la gran figura de aquella edición.

La leyenda se consolidó definitivamente en México 1986. Diego Armando Maradona transformó el dorsal en un símbolo universal gracias a una actuación histórica que combinó liderazgo, talento y goles decisivos, elevando para siempre el prestigio de una camiseta que desde entonces quedó ligada a la grandeza mundialista.

La magia del 10 en los Mundiales del siglo XXI

Veinte años más tarde, con la evolución táctica de por medio, otra camiseta "10" volvió a reclamar el trono del mejor del planeta. Lo hizo el francés Zinedine Zidane en el Mundial de Alemania 2006, cuando condujo a los "Bleus" hasta la final en una campaña de pura elegancia sobre el césped, aunque no culminó con el título y sí con un sombrío cabezazo con el que terminó expulsado.

Cuatro años más tarde, en el certamen de Sudáfrica 2010, el uruguayo Diego Forlán rompió todos los pronósticos al adjudicarse el trofeo con la "10" de la Celeste, gracias a su magistral pegada de media distancia y a una actuación que metió a los charrúas en las semifinales.

El presente siglo ha sido testigo de la consolidación definitiva de este fenómeno. El astro argentino Lionel Messi inscribió su nombre por primera vez en este olimpo individual durante la edición de Brasil 2014, un campeonato donde se quedó a las puertas de la gloria por obra de Alemania, que se metió en su camino.

En la cita de Rusia 2018, la mística del dorsal se mudó a los Balcanes por cuenta del mediocampista Luka Modrić, quien capitaneó la gesta de Croacia hasta el partido definitivo, derrochando una clase magistral que cautivó a los aficionados.

La obra cumbre cobró vida en Qatar 2022, con Lionel Messi alzando la Copa del Mundial, y, a la vez, inscribiendo su nombre como el único futbolista de la historia en conquistar un segundo Balón de Oro de la competición.

Todos los ganadores del Balón de Oro de la Copa del Mundo

De cara al Mundial 2026, EL INFORMADOR recopiló el historial completo de los ganadores del Balón de Oro de la Copa del Mundo al mejor jugador de cada torneo desde Argentina 1978. A lo largo de 12 ediciones, este galardón ha distinguido a figuras que marcaron una época y dejaron actuaciones memorables en el escenario más importante del futbol internacional.

Mundial | Ganador | Selección | ¿Llevaba el dorsal 10?

Argentina 1978 | Mario Kempes | Argentina | ✓

España 1982 | Paolo Rossi | Italia |

México 1986 | Diego Maradona | Argentina | ✓

Italia 1990 | Salvatore Schillaci | Italia |

Estados Unidos 1994 | Romario | Brasil |

Francia 1998 | Ronaldo | Brasil |

Corea-Japón 2002 | Oliver Kahn | Alemania |

Alemania 2006 | Zinedine Zidane | Francia | ✓

Sudáfrica 2010 | Diego Forlán | Uruguay | ✓

Brasil 2014 | Lionel Messi | Argentina | ✓

Rusia 2018 | Luka Modrić | Croacia | ✓

Qatar 2022 | Lionel Messi | Argentina | ✓

¿Quién heredará el mítico 10 en el Mundial 2026?

Entre las expectativas de cara a la cita de Estados Unidos, México y Canadá tiene un lugar especial el interés por saber quién heredará esta dinastía en un torneo expandido a 48 selecciones que exigirá al máximo la lucidez de los nuevos creativos.

Figuras de la élite lucirán el dorsal "10" en Norteamérica con la ambición de asaltar los registros, sabiendo que en la máxima cita del balompié esa camiseta no es una simple tela, sino la etiqueta exclusiva que viste a unos pocos de grandeza.

*Con información de EFE

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