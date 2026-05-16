Mundial 2026: anuncian sedes para ver TODOS los partidos del Mundial GRATIS en CDMX, Monterrey y Guadalajara

México contará con transmisiones públicas y GRATIS de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, de acuerdo con la información compartida este sábado 16 de mayo por Gabriela Cuevas, responsable de la coordinación del Mundial 2026 en México, a través de su cuenta oficial en la red social X. El plan contempla festivales para aficionados en las tres ciudades sede del país, además de celebraciones estatales, caravanas y transmisiones en pequeños comercios distribuidos en todo el territorio nacional.

Según lo dado a conocer, las actividades buscan acercar la experiencia del torneo a plazas públicas y espacios abiertos para que miles de aficionados puedan seguir los encuentros del torneo sin costo.

FIFA Fan Festivals en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara

Uno de los principales ejes anunciados son los FIFA Fan Festivals, que estarán a cargo de cada una de las ciudades sede.

De acuerdo con la información compartida, estos espacios operarán del 11 de junio al 19 de julio y transmitirán TODOS los 104 partidos del torneo. Además de las pantallas para seguir los encuentros, los festivales contarán con actividades culturales, gastronómicas y conciertos con talento nacional e internacional.

En la Ciudad de México, el festival se instalará en el Zócalo Capitalino. Se estima una capacidad de entre 55 mil y 60 mil personas simultáneamente. También se informó que contará con una pantalla monumental de aproximadamente 500 metros cuadrados, descrita como una de las más grandes del mundo. En este espacio no habrá venta de alcohol.

En Monterrey, el punto de encuentro será el Parque Fundidora. La capacidad promedio anunciada es de 30 mil personas, aunque en conciertos de mayor convocatoria podría recibir hasta 130 mil personas simultáneamente.

Por su parte, en Guadalajara, las actividades se llevarán a cabo en la Plaza de la Liberación. La capacidad estimada del espacio y sus alrededores inmediatos será de entre 15 mil y 20 mil personas simultáneamente.

"Fiestas México 2026" llegarán a estados y pueblos mágicos

Otra de las iniciativas anunciadas corresponde a "Fiestas México 2026", bajo la responsabilidad de la Secretaría de Turismo, en coordinación con gobiernos estatales y municipios considerados Pueblos Mágicos.

De acuerdo con la última información compartida por la Secretaría, el programa contempla la participación de 16 estados del país.

Además, se prevé concretar la integración de dos o tres Pueblos Mágicos por estado, con el objetivo de ampliar los puntos de reunión para los aficionados durante la competencia internacional.

Grupo Modelo llevará caravanas a 600 municipios

Dentro del plan también se contemplan las Caravanas organizadas por Grupo Modelo.

Según la información difundida, estas caravanas tendrán presencia en 600 municipios participantes, con cobertura en las 32 entidades del país.

Además, se informó que existirán 35 mil licencias de transmisión destinadas a pequeños comercios y establecimientos, lo que permitirá ampliar los espacios disponibles para seguir los partidos.

Festivales futboleros y celebraciones en distintas entidades

También se anunciaron celebraciones adicionales bajo el concepto "México 2026" en diversas entidades del país.

En la Ciudad de México, se realizarán 18 festivales futboleros, de los cuales siete transmitirán los 104 partidos del torneo.

Por otra parte, en Quintana Roo se organizarán cinco fiestas "México 2026", de acuerdo con la información compartida.

Gabriela Cuevas señaló que continuarán sumando esfuerzos para llevar la pasión por el futbol desde los estadios hacia las plazas públicas de manera gratuita, con el objetivo de acercar la experiencia mundialista a más personas en distintas regiones del país.

¡Buen día!



Les compartimos información útil sobre dónde habrá transmisiones públicas y gratuitas de los partidos de futbol de la @FIFAWorldCup:



1. Festivales de FIFA para aficionados en México (FIFA Fan Festivals):

Responsables: @Gdl2026 @MexicoCity26 @MonterreyFWC26



• Del… — Gabriela Cuevas (@GabyCuevas) May 16, 2026

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