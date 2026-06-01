La convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 ya es oficial. El director técnico Javier Aguirre reveló la lista definitiva de 26 jugadores que representarán al Tricolor en la Copa del Mundo de Norteamérica, destacando una mezcla de veteranos y jóvenes promesas.

Para enfrentar a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia en la fase de grupos, los 26 elegidos por "El Vasco" Aguirre son:

Porteros

Carlos Acevedo (Santos)

Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Raúl Rangel (Chivas)

Defensas

Israel Reyes (América)

Jorge Sánchez (PAOK)

César Montes (Lokomotiv Moscú)

Johan Vásquez (Genoa)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Mediocampistas

Luis Romo (Chivas)

Edson Álvarez (Fenerbahce)

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

Álvaro Fidalgo (Betis)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Luis Chávez (Dinamo Moscú)

Erik Lira (Cruz Azul)

Gilberto Mora (Xolos)

Delanteros

César Huerta (Anderlecht)

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Alexis Vega (Toluca)

Julián Quiñones (Al-Qadisiya)

Armando González (Chivas)

Raúl Jiménez (Fulham)

Santiago Giménez (Milan)

Roberto Alvarado (Chivas)

Guillermo Martínez (Pumas)

¿Cuándo debuta México en el Mundial 2026?

La espera está por terminar. En10 días, la Selección Mexicana dará el primer paso en su camino dentro de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, un torneo que tendrá a México como uno de sus países anfitriones.

Será el próximo jueves 11 de junio cuando el Tricolor saltará a la cancha del Estadio Ciudad de México para disputar el partido inaugural frente a Sudáfrica, en un partido que iniciará una nueva ilusión para millones de aficionados mexicanos.

Con el sueño de trascender en casa y escribir una página imborrable en la historia del futbol nacional, el equipo dirigido por Javier Aguirre tratará de ir más allá del cuarto partido.

Las sorpresas de Javier Aguirre en su lista de convocados: Naturalizados, veteranos y debutantes

La noche de ayer domingo, Javier Aguirre reveló la lista definitiva de los 26 futbolistas que representarán a México en la Copa del Mundo 2026. Con la mirada puesta en competir al máximo nivel, el seleccionador nacional conformó un plantel que combina experiencia, juventud y talento, con una edad promedio de 27.46 años.

A pocos días del inicio del torneo más importante del futbol mundial, el Tricolor llega con una base de jugadores consolidados y una nueva generación que buscará dejar huella en una Copa del Mundo histórica para el país. Como parte de esta radiografía especial de EL INFORMADOR, te presentamos algunos de los datos más relevantes sobre los convocados que defenderán los colores de México en el Mundial 2026:

El jugador de mayor edad es Guillermo Ochoa con 40 años y el más joven es Gilberto Mora con 17.

es Guillermo Ochoa con 40 años y el más joven es Gilberto Mora con 17. Entre los 26 llamados, hay tres naturalizados: Álvaro Fidalgo (España), Julián Quiñones (Colombia) y Santiago Giménez (Argentina).

Álvaro Fidalgo (España), Julián Quiñones (Colombia) y Santiago Giménez (Argentina). Además de dos mexicoestadounidenses: Obed Vargas (Alaska) y Brian Gutiérrez (Illinois).

Obed Vargas (Alaska) y Brian Gutiérrez (Illinois). De la Liga MX, Javier Aguirre convocó a 12 futbolistas: Carlos Acevedo (Santos), Raúl Rangel (Chivas), Israel Reyes (América), Jesús Gallardo (Toluca), Luis Romo (Chivas), Brian Gutiérrez (Chivas), Erik Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Xolos), Alexis Vega (Toluca), Armando González (Chivas), Roberto Alvarado (Chivas) y Guillermo Martínez (Pumas).

Carlos Acevedo (Santos), Raúl Rangel (Chivas), Israel Reyes (América), Jesús Gallardo (Toluca), Luis Romo (Chivas), Brian Gutiérrez (Chivas), Erik Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Xolos), Alexis Vega (Toluca), Armando González (Chivas), Roberto Alvarado (Chivas) y Guillermo Martínez (Pumas). Mientras que del extranjero, llamó a 14, siendo 13 de equipos de Europa y uno de Asia: Guillermo Ochoa (Chipre), Jorge Sánchez (Grecia), César Montes (Rusia), Johan Vásquez (Italia), Mateo Chávez (Países Bajos), Edson Álvarez (Turquía), Obed Vargas (España), Álvaro Fidalgo (España), Luis Chávez (Rusia), César Huerta (Bélgica), Orbelín Pineda (Grecia), Raúl Jiménez (Inglaterra) y Santiago Giménez (Italia).

siendo 13 de equipos de Europa y uno de Asia: Guillermo Ochoa (Chipre), Jorge Sánchez (Grecia), César Montes (Rusia), Johan Vásquez (Italia), Mateo Chávez (Países Bajos), Edson Álvarez (Turquía), Obed Vargas (España), Álvaro Fidalgo (España), Luis Chávez (Rusia), César Huerta (Bélgica), Orbelín Pineda (Grecia), Raúl Jiménez (Inglaterra) y Santiago Giménez (Italia). Julián Quiñones es el jugador que milita en una Liga del continente asiático: la Saudi Pro League de Arabia Saudita.

De los 26 que aparecen en la lista definitiva de la Selección Mexicana, 12 formaron parte de la convocatoria en Qatar 2022: Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Luis Romo, Edson Álvarez, Luis Chávez, Orbelín Pineda, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Alexis Vega.

Por lo que los otros 14 llamados estarán viviendo su primera participación en una Copa del Mundo: Carlos Acevedo, Raúl Rangel, Israel Reyes, Mateo Chávez, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Erik Lira, Gilberto Mora, César Huerta, Julián Quiñones, Armando González, Santiago Giménez y Guillermo Martínez.

Calendario de partidos de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

La FIFA definió el calendario de actividades para las selecciones participantes en el Mundial 2026. En el caso del Grupo A, los encuentros se disputarán entre Ciudad de México y Guadalajara, con partidos que serán clave para definir a los clasificados a la fase de eliminación directa.

Fecha | Rival | Sede (Estadio) | Hora (Centro de México)

Jueves 11 de junio | Sudáfrica | Estadio Ciudad de México (Azteca) | 13:00 hrs

Jueves 18 de junio | Corea del Sur | Estadio Guadalajara (Akron) | 19:00 hrs

Miércoles 24 de junio | República Checa | Estadio Ciudad de México (Azteca) | 19:00 hrs

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