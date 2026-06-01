La convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 ya es oficial. El director técnico Javier Aguirre reveló la lista definitiva de 26 jugadores que representarán al Tricolor en la Copa del Mundo de Norteamérica, destacando una mezcla de veteranos y jóvenes promesas. Para enfrentar a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia en la fase de grupos, los 26 elegidos por "El Vasco" Aguirre son: La espera está por terminar. En10 días, la Selección Mexicana dará el primer paso en su camino dentro de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, un torneo que tendrá a México como uno de sus países anfitriones.Será el próximo jueves 11 de junio cuando el Tricolor saltará a la cancha del Estadio Ciudad de México para disputar el partido inaugural frente a Sudáfrica, en un partido que iniciará una nueva ilusión para millones de aficionados mexicanos.Con el sueño de trascender en casa y escribir una página imborrable en la historia del futbol nacional, el equipo dirigido por Javier Aguirre tratará de ir más allá del cuarto partido.La noche de ayer domingo, Javier Aguirre reveló la lista definitiva de los 26 futbolistas que representarán a México en la Copa del Mundo 2026. Con la mirada puesta en competir al máximo nivel, el seleccionador nacional conformó un plantel que combina experiencia, juventud y talento, con una edad promedio de 27.46 años. A pocos días del inicio del torneo más importante del futbol mundial, el Tricolor llega con una base de jugadores consolidados y una nueva generación que buscará dejar huella en una Copa del Mundo histórica para el país. Como parte de esta radiografía especial de EL INFORMADOR, te presentamos algunos de los datos más relevantes sobre los convocados que defenderán los colores de México en el Mundial 2026:La FIFA definió el calendario de actividades para las selecciones participantes en el Mundial 2026. En el caso del Grupo A, los encuentros se disputarán entre Ciudad de México y Guadalajara, con partidos que serán clave para definir a los clasificados a la fase de eliminación directa.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF