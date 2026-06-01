Las Cañadas presenta un torneo de golf con causa ambiental

Juntando el deporte y la conciencia ambiental, Las Cañadas Country Club presentó este lunes un torneo de golf con una causa para colaborar con la naturaleza, denominado " Un swing por nuestros árboles ", que iniciará el viernes 19 de junio, con el objetivo de preservar el medio ambiente de la zona, actualmente afectado por una plaga de muérdago , que penetra en la corteza de los árboles, absorbe agua, minerales y nutrientes y lentamente puede causar la muerte de la planta.

Un swing por nuestros árboles

Dentro del Country Club viven más de 2 mil 400 árboles que forman una parte significativa del equilibrio ecológico de la zona y comprenden uno de los pulmones que tiene el norte de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), en el corazón del Bosque de El Centinela, haciendo la conservación de los árboles de la zona una tarea fundamental para el medio ambiente de Zapopan y la ciudad.

De izquierda a derecha: Francisco Hernández, organizador de torneos; Miguel Ángel García, coordinador general de Las Cañadas Country Club; Antonio de la Torre, Head Pro. EL INFORMADOR / J. Acosta

"Hoy defenderemos dos mil 427 árboles y cada uno de ellos forma parte de un gran pulmón. Este torneo representa la oportunidad de convertir la preocupación en acción y el deporte en una herramienta de conservación. Es mucho más que un evento deportivo, es el reflejo de una comunidad comprometida con la conservación del patrimonio natural y el futuro de las próximas generaciones", declaró Miguel Ángel García, coordinador general de Las Cañadas C.C.

A través del que será el primer torneo con causa del año, de acuerdo con la idea los organizadores, usarán la recaudación de los fondos para combatir la plaga que afecta el arbolado, el mantenimiento verde del campo, reforestación, tratamientos fitosanitarios, podas sanitarias, monitoreo y prevención a largo plazo.

La dinámica del torneo en Las Cañanas C.C.

El comité organizador está trabajando con las autoridades pertinentes para combatir esta causa y este es el primer paso para hacer visible la problemática y trabajar en la solución de manera conjunta.

Para esta primera edición del torneo con causa, tendrán un cupo de 120 participantes con un sistema de juego A Go Go con tres jugadores por grupo y una suma hándicap de 30 por ciento. Para aumentar el interés de los golfistas, habrá premios a los primeros tres lugares, a hoyo en uno en el hoyo 9 y por O’Yes en el 9 y 17 y será abierto a inscripciones tanto de usuarios del club como jugadores externos .

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

FF