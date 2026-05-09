El Mundial 2026, que se celebrará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá, está cada vez más cerca y la emoción ya se siente a flor de piel entre los aficionados. Para calentar motores rumbo a la gran inauguración, la tradicional colección de estampas ha dado el salto tecnológico definitivo con el álbum digital Panini, consolidándose como una alternativa interactiva.

Esta versión virtual permite a los usuarios de todo el planeta participar en la histórica dinámica de coleccionar a sus ídolos del futbol sin necesidad de invertir dinero. La aplicación oficial, llamada FIFA Panini Collections, ya se encuentra disponible para todos los dispositivos móviles y computadoras.

¿Por qué deberías descargarlo hoy mismo y no esperar hasta el inicio de los partidos? Porque entre más pronto inicies tu registro, más rápido podrás aprovechar las valiosas recompensas diarias que ofrece la plataforma. Miles de usuarios alrededor del mundo ya están abriendo sus primeros sobres virtuales, armando sus equipos y buscando desesperadamente a las grandes estrellas internacionales que brillarán en la próxima justa mundialista.

Paso a paso: ¿Cómo descargar y registrarse en la app?

Obtener tu cuaderno virtual es un proceso sumamente sencillo, intuitivo y rápido que te tomará menos de cinco minutos completar. El primer paso fundamental es ingresar a la tienda de aplicaciones oficial de tu teléfono , ya sea la App Store si eres usuario del ecosistema iOS de Apple, o bien, la plataforma Google Play si utilizas un dispositivo con el sistema operativo Android.

Una vez dentro de la tienda digital correspondiente, debes buscar la aplicación oficial bajo el nombre de FIFA Panini Collections y presionar el botón de descarga gratuita. En este punto, es de vital importancia verificar cuidadosamente que sea la versión legítima desarrollada por Panini, para así evitar descargar aplicaciones de terceros no oficiales que no te brindarán la experiencia auténtica ni la seguridad adecuada para tus datos.

Tras instalar exitosamente la app en tu dispositivo móvil, el sistema te pedirá crear una cuenta de usuario utilizando un correo electrónico válido o vinculando directamente tus redes sociales. Te recomendamos ampliamente registrarte creando una cuenta oficial de la FIFA, ya que este sencillo paso te otorgará beneficios exclusivos, como sobres adicionales de regalo, desde el primer momento en que inicies tu sesión.

Así podrás llenar tu álbum digital Panini

Completar la extensa colección requiere de mucha constancia, paciencia y una buena estrategia, por lo que existen varios métodos comprobados para acelerar tu progreso sin tener que gastar un solo peso. La interacción constante con la inmensa comunidad global es una pieza clave, ya que la aplicación cuenta con una sección especial y segura para intercambiar tus jugadores repetidos con otros apasionados coleccionistas de cualquier parte del mundo.

Recapitulando:

Inicia sesión a diario para no perder tus dos sobres gratuitos.

Usa códigos promocionales como FIFA2026PLAY o PANINICOLLECT dentro de la app.

o dentro de la app. Busca alianzas escaneando los códigos ocultos en las botellas de Coca-Cola participantes.

Intercambia inteligentemente ofreciendo tus repetidas en el mercado virtual.

La alianza estratégica con marcas reconocidas a nivel global como Coca-Cola añade una capa extra de diversión, pues permite a los usuarios escanear productos físicos para desbloquear recompensas digitales exclusivas.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO

