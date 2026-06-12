La Copa del Mundo llega este viernes 12 de junio a sus otras dos sedes. La primera parada es en Toronto, Canadá, en donde la selección de la hoja de maple hará su debut frente a Bosnia y Herzegovina. La agenda terminará con la celebración en Los Angeles Stadium en California, y con el partido Estados Unidos vs Paraguay.El Mundial continúa su recorrido por Norteamérica tras el emocionante inicio del torneo en territorio mexicano. El día de ayer, Shakira y Burna Boy cerraron un veloz espectáculo compartiendo escenario con Belinda, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Andrea Bocelli y Ejae. Además, Alejandro Fernández entonó el himno nacional de México y Tyle hizo lo propio con el de Sudáfrica. El espectáculo previo al partido tuvo una duración aproximada de 15 minutos y todo parece indicar que dicha marca temporal será repetida en Canadá y Estados Unidos.Este viernes 12 de junio la Copa del Mundo de la FIFA llega al Toronto Stadium de Canadá para enfrentar al equipo nacional contra la selección de Bosnia y Herzegovina como actividad del Grupo B.Hoy por la tarde, el combinado estadounidense saltará a la cancha para medirse ante Paraguay en su primer partido. El silbatazo inicial está agendado a las 19:00 horas en Los Angeles Stadium de California.***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp***OB