Viernes, 12 de Junio 2026

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¿Cuánto durará la ceremonia inaugural de Canadá y la de Estados Unidos hoy?

El Mundial 2026 hace su presencia en las dos sedes restantes

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Todo lo que debes saber de las ceremonias de inauguración en Canadá y Estados Unidos. EFE / ARCHIVO

Todo lo que debes saber de las ceremonias de inauguración en Canadá y Estados Unidos. EFE / ARCHIVO

La Copa del Mundo llega este viernes 12 de junio a sus otras dos sedes. La primera parada es en Toronto, Canadá, en donde la selección de la hoja de maple hará su debut frente a Bosnia y Herzegovina. La agenda terminará con la celebración en Los Angeles Stadium en California, y con el partido Estados Unidos vs Paraguay.

El Mundial continúa su recorrido por Norteamérica tras el emocionante inicio del torneo en territorio mexicano. El día de ayer, Shakira y Burna Boy cerraron un veloz espectáculo compartiendo escenario con Belinda, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Andrea Bocelli y Ejae. Además, Alejandro Fernández entonó el himno nacional de México y Tyle hizo lo propio con el de Sudáfrica. El espectáculo previo al partido tuvo una duración aproximada de 15 minutos y todo parece indicar que dicha marca temporal será repetida en Canadá y Estados Unidos.

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Todo lo que debes saber de la Ceremonia de Inauguración en Canadá

Este viernes 12 de junio la Copa del Mundo de la FIFA llega al Toronto Stadium de Canadá para enfrentar al equipo nacional contra la selección de Bosnia y Herzegovina como actividad del Grupo B.

  • Hora de transmisión de ceremonia: 11:30 hrs (Centro de México)
  • Artistas: Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Elyanna, Sanjoy, Vegedream y William Prince.
  • Transmisión: ViX
  • Estadio: Toronto Stadium
  • Duración aproximada: 15 minutos
  • Partido inaugural: Canadá vs Bosnia Herzegovina
  • Hora partido: 13:00 horas

Todo lo que debes saber de la Ceremonia de Inauguración en Estados Unidos

Hoy por la tarde, el combinado estadounidense saltará a la cancha para medirse ante Paraguay en su primer partido. El silbatazo inicial está agendado a las 19:00 horas en Los Angeles Stadium de California.

  • Hora de transmisión de ceremonia: 11:30 hrs (Centro de México)
  • Artistas: Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla
  • Transmisión: Canal 5, Tudn, ViX
  • Estadio: Los Angeles Stadium
  • Duración aproximada: 15 minutos
  • Partido inaugural: Estados Unidos vs Paraguay
  • Hora partido: 19:00 horas

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