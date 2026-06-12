La Copa del Mundo llega este viernes 12 de junio a sus otras dos sedes. La primera parada es en Toronto, Canadá, en donde la selección de la hoja de maple hará su debut frente a Bosnia y Herzegovina. La agenda terminará con la celebración en Los Angeles Stadium en California, y con el partido Estados Unidos vs Paraguay.

El Mundial continúa su recorrido por Norteamérica tras el emocionante inicio del torneo en territorio mexicano. El día de ayer, Shakira y Burna Boy cerraron un veloz espectáculo compartiendo escenario con Belinda, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Andrea Bocelli y Ejae. Además, Alejandro Fernández entonó el himno nacional de México y Tyle hizo lo propio con el de Sudáfrica. El espectáculo previo al partido tuvo una duración aproximada de 15 minutos y todo parece indicar que dicha marca temporal será repetida en Canadá y Estados Unidos.

Todo lo que debes saber de la Ceremonia de Inauguración en Canadá

Este viernes 12 de junio la Copa del Mundo de la FIFA llega al Toronto Stadium de Canadá para enfrentar al equipo nacional contra la selección de Bosnia y Herzegovina como actividad del Grupo B.

Hora de transmisión de ceremonia : 11:30 hrs (Centro de México)

: 11:30 hrs (Centro de México) Artistas : Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Elyanna, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

: Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Elyanna, Sanjoy, Vegedream y William Prince. Transmisión : ViX

: ViX Estadio : Toronto Stadium

: Toronto Stadium Duración aproximada : 15 minutos

: 15 minutos Partido inaugural : Canadá vs Bosnia Herzegovina

: Canadá vs Bosnia Herzegovina Hora partido: 13:00 horas

Todo lo que debes saber de la Ceremonia de Inauguración en Estados Unidos

Hoy por la tarde, el combinado estadounidense saltará a la cancha para medirse ante Paraguay en su primer partido. El silbatazo inicial está agendado a las 19:00 horas en Los Angeles Stadium de California.

Hora de transmisión de ceremonia : 11:30 hrs (Centro de México)

: 11:30 hrs (Centro de México) Artistas : Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla

: Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla Transmisión : Canal 5, Tudn, ViX

: Canal 5, Tudn, ViX Estadio : Los Angeles Stadium

: Los Angeles Stadium Duración aproximada : 15 minutos

: 15 minutos Partido inaugural : Estados Unidos vs Paraguay

: Estados Unidos vs Paraguay Hora partido: 19:00 horas

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OB