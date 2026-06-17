El particular récord que tiene el DT de Corea del Sur: jugó contra México en 1998 y más

El próximo jueves 18 de junio, las selecciones de México y Corea del Sur se verán las caras en su segundo juego del Mundial 2026; será el tercer encuentro de Copa del Mundo entre ambos equipos, y aunque muchas cosas serán diferentes habrá una constante: la presencia de Hong Myung-bo, el entrenador surcoreano que no se ha perdido ninguna de las citas contra el Tri.

Siguiendo una curiosa línea del destino, Hong Myung-bo ha estado presente en todos los enfrentamientos mundialistas entre Corea del Sur y México. El duelo de este jueves será su tercera experiencia, tras las de Francia 1998 y Rusia 2018. El actual director técnico ostenta un récord particular al haber enfrentado al cuadro azteca asumiendo tres roles completamente distintos: primero como líder en la cancha, luego como alto directivo de su federación y, ahora, como el máximo responsable táctico del equipo.

Jugador en Francia 1998

La primera vez que los caminos de Hong Myung-bo y la selección mexicana se cruzaron en una justa mundialista fue el 13 de junio de 1998, en el Stade de Gerland , en Lyon. En aquel entonces, Hong era el capitán y el pilar defensivo indiscutible de una escuadra surcoreana que buscaba dar la sorpresa en el Grupo E. Durante ese encuentro, el defensor demostró su jerarquía y visión de juego, liderando a una zaga que logró contener los embates iniciales del equipo dirigido por Manuel Lapuente e incluso se fue al descanso con una ventaja en el marcador.

Sin embargo, la historia de aquel partido en territorio francés terminó favoreciendo a México, que remontó en la segunda mitad para llevarse la victoria por 3-1 con anotaciones de Ricardo Peláez y Luis Hernández. A pesar de la dolorosa derrota, la actuación de Hong Myung-bo dejó en evidencia su calidad técnica y su capacidad de liderazgo, características que lo llevarían a convertirse en uno de los mejores futbolistas asiáticos de todos los tiempos y a ganar el codiciado Balón de Bronce en el Mundial de 2002.

Tras una brillante carrera en el terreno de juego, que incluyó participaciones en cuatro Copas del Mundo consecutivas, Hong decidió colgar los botines en 2004 para iniciar una carrera como asistente técnico y entrenador de selecciones juveniles, logrando la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, antes de dar el salto a la gestión administrativa dentro de la Asociación de Fútbol de Corea (KFA).

La Selección de México llegó a Guadalajara para su partido contra Corea del Sur. EL INFORMADOR/A. Navarro

Directivo en Rusia 2018

Dos décadas después de aquel choque en Lyon, el destino volvió a emparejar a Corea del Sur y México en el Grupo F de la Copa Mundial de Rusia 2018. Para esta edición, Hong Myung-bo ya no vestía pantalones cortos ni portaba el gafete de capitán, sino que viajó con la delegación asiática desempeñando el cargo de Secretario General de la KFA. Desde esta posición directiva, fue el encargado de gestionar la logística, la planificación estratégica y el soporte institucional del equipo nacional durante su travesía en territorio ruso.

El encuentro, disputado el 23 de junio de 2018 en la Arena Rostov, culminó nuevamente con un triunfo para el conjunto mexicano por 2-1, con goles de Carlos Vela y Javier Hernández.

Su innegable vocación por el juego a nivel de cancha lo llevó a regresar a los banquillos, asumiendo el cargo de seleccionador nacional absoluto en julio de 2024 con la mira puesta en el Mundial de 2026.

Hong Myung-bo se prepara para cerrar este particular ciclo frente a México, esta vez con perspectivas equilibradas que hacen que, de ocurrir una victoria de Corea del Sur, no sea del todo una sorpresa.