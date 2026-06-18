La actividad del Mundial 2026 continúa este jueves 18 de junio con el partido entre México y Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada de la fase de grupos. Ante la llegada de miles de aficionados al inmueble, FIFA World Cup 26 Guadalajara difundió una guía con las principales alternativas de transporte para facilitar el acceso al recinto mundialista.

La recomendación de los organizadores es planificar el traslado con anticipación y utilizar las opciones de movilidad disponibles para evitar congestionamientos y llegar con tiempo suficiente antes del inicio del encuentro, programado para las 19:00 horas.

¿Cómo llegar al Estadio Guadalajara para el México vs Corea del Sur? Opciones de transporte

Los aficionados que acudirán al partido cuentan con diversas alternativas para llegar al estadio, ya sea mediante transporte público, vehículos de plataforma o incluso caminando desde los accesos habilitados.

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Mi Macro, la opción recomendada

De acuerdo con la información difundida por FIFA World Cup 26 Guadalajara, el sistema Mi Macro es una de las formas más prácticas para llegar al inmueble. Las estaciones Ciudad Judicial y Estadio fueron señaladas como los puntos más convenientes para descender y continuar el trayecto hacia el Estadio Guadalajara.

Conexión mediante Tren Ligero

Otra alternativa es utilizar el sistema de Tren Ligero de Guadalajara, que permite conectar con las líneas T1, T2 y T3 de Mi Macro, facilitando el traslado de los aficionados desde distintos puntos de la Zona Metropolitana.

Ride al Estadio: transporte para llegar al México vs Corea del Sur

Además de las opciones de transporte público y los servicios de plataforma, los aficionados también pueden utilizar Ride al Estadio, el servicio de transporte habilitado para los partidos del Mundial 2026 en Guadalajara. La modalidad busca facilitar la llegada de los asistentes al inmueble, evitando cierres viales, recorridos largos y complicaciones de última hora. De acuerdo con la organización, los usuarios serán trasladados hasta el punto más cercano permitido al estadio, desde donde únicamente deberán caminar alrededor de 800 metros para ingresar al recinto.

Llegar en plataformas de transporte privadas

Para quienes prefieran utilizar servicios de transporte por aplicación, la recomendación es colocar Estadio Guadalajara como destino dentro de la plataforma. Una vez en la zona, el sistema asignará el punto de descenso en la última milla para caminar desde ahí.

Accesos peatonales al estadio

Los aficionados que lleguen caminando podrán ingresar a la zona del estadio a través de los accesos ubicados sobre el Periférico o por la Avenida del Bosque, rutas habilitadas para el tránsito peatonal durante la Copa del Mundo.

Consulta rutas y más información en el sitio oficial

La organización también invitó a los asistentes a visitar el portal GuadalajaraFWC26.com, donde se encuentra disponible información adicional sobre movilidad, actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026 y detalles de la operación de la sede.

Además, el sitio cuenta con un asistente virtual capaz de sugerir la mejor ruta desde la ubicación del usuario hasta el Estadio Guadalajara, así como resolver dudas sobre los eventos y servicios disponibles durante el torneo.

México y Corea del Sur se juegan el liderato del Grupo A

Más allá de la logística para llegar al estadio, el encuentro tendrá un valor importante en la clasificación. México y Corea del Sur llegan con tres puntos tras ganar sus respectivos partidos de debut, por lo que el vencedor dará un paso importante hacia la siguiente ronda y podría quedarse con el liderato en solitario del Grupo A.

Por ello, las autoridades y los organizadores del Mundial 2026 reiteran el llamado a los aficionados para salir con anticipación, utilizar las rutas recomendadas y disfrutar de una jornada mundialista que promete una gran entrada en el Estadio Guadalajara.

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