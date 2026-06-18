El legendario exportero Jorge Campos asumirá un rol inédito este jueves durante la Copa Mundial 2026. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, designó al exjugador como su representante oficial en el palco designado del Estadio Guadalajara para el México vs Corea del Sur.

Infantino revela por qué no asistirá al partido de la Selección Mexicana de este jueves 18 de junio

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales, donde se difundió un video que documenta el encuentro entre el directivo internacional y el exguardameta. En la grabación, se observa la cercanía entre ambos personajes, quienes comparten una relación forjada en eventos previos del máximo organismo del fútbol.

Durante el mensaje, el dirigente suizo explicó que compromisos de agenda le impiden asistir al Estadio Guadalajara, sede de este encuentro correspondiente a la fase de grupos. Por este motivo, decidió delegar su representación en una de las figuras más reconocidas del balompié nacional e internacional para cumplir con el protocolo.

"Oficialmente mi representante para el partido de México contra Corea porque no puedo ir a Guadalajara", mencionó el titular del organismo rector del fútbol mundial señalando a Campos. En su declaración, aprovechó para destacar la trayectoria del exseleccionado nacional, refiriéndose a él como una figura inmensa dentro de la historia de este deporte.

El exarquero originario de Acapulco tomó la designación con su característico sentido del humor frente a las cámaras. En el mismo material audiovisual, bromeó sobre la responsabilidad que implica ocupar la silla presidencial en un evento de esta magnitud, señalando que es una tarea compleja que asumirá con total disposición.

Esta designación reafirma el estatus del exjugador como un embajador no oficial del fútbol mexicano ante las altas esferas internacionales. Su presencia constante en los eventos de gala, sorteos y reuniones demuestra la influencia que mantiene intacta a más de dos décadas de su retiro del ámbito profesional competitivo.

La relevancia del duelo en el Estadio Guadalajara para la Selección Mexicana

El compromiso programado para este 18 de junio representa un momento clave para las aspiraciones del conjunto tricolor en el torneo internacional. El enfrentamiento contra la escuadra asiática definirá gran parte de las posibilidades de clasificación a la siguiente ronda dentro de su respectivo sector en la competición.

La sede tapatía, conocida por su modernidad arquitectónica y su amplia capacidad, albergará a miles de aficionados que esperan ver un resultado positivo. La presencia del representante presidencial en el palco de honor añade un elemento de interés adicional para los asistentes y los medios de comunicación que cubren el evento.

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Para el equipo surcoreano, este partido también resulta fundamental en su estrategia de avance hacia las rondas eliminatorias. Los reportes previos indican que ambas escuadras llegan con la necesidad imperiosa de sumar puntos, lo que anticipa un desarrollo táctico riguroso y un alto nivel de competencia sobre el terreno de juego.

La transmisión del encuentro acaparará la atención de la audiencia nacional, con una cobertura especial programada a partir de las 19:00 horas. Las plataformas digitales y los canales de televisión abierta han preparado despliegues técnicos para documentar cada detalle, incluyendo la aparición del exguardameta en su nuevo rol protocolario.

El contexto del torneo, organizado de manera conjunta en Norteamérica, exige que las autoridades deportivas mantengan presencia constante en las distintas sedes. La multiplicidad de partidos simultáneos obliga a los altos mandos a distribuir sus asistencias, justificando así la delegación de funciones en figuras de absoluta confianza y reconocimiento global.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB