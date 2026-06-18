México vs Corea del Sur: ¿a qué hora lloverá en Guadalajara este 18 de junio?

Las selecciones de México y Corea del Sur disputarán este noche su segundo juego del Mundial 2026 en el estadio Guadalajara, una variante a la habitual localía del Tri en la capital del país que agrega factores geográficos y climáticos. Si bien el apoyo en las tribunas y la menor altitud de la Perla Tapatía podrían colaborar al buen futbol, las lluvias de junio en esta ciudad suelen presentarse en forma de tormentas de corta duración pero con una alta tasa de pluviosidad, un factor que puede influir en el estado de la cancha y la movilidad de los aficionados que asistan al estadio.

De acuerdo con las actualizaciones de los modelos de predicción numérica compartidos por plataformas especialistas como Meteored, así como las proyecciones e informes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la jornada del 18 de junio en la capital de Jalisco estará marcada por el establecimiento del temporal de lluvias. Durante la mañana y las primeras horas de la tarde se prevé un ambiente caluroso con nubosidad dispersa, pero la dinámica atmosférica cambiará notablemente al final del día.

A partir de las 16:00 horas, la probabilidad de precipitación en la zona metropolitana comenzará a incrementarse paulatinamente debido al ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y a los efectos del calentamiento diurno. Los análisis técnicos indican que el pico de inestabilidad en la región se concentrará de forma generalizada entre las 17:00 y las 20:00 horas. Para este lapso de tiempo, los modelos registran un porcentaje de probabilidad de lluvia que oscila entre el 60% y el 75%, disminuyendo ligeramente hacia el final de la noche.

Entrenamiento de la Selección Mexicana en Guadalajara. EL INFORMADOR/A. Navarro

Condiciones específicas durante el partido México vs. Corea del Sur (19:00 a 21:00 horas)

Para el bloque horario en el que se desarrollará el partido entre México y Corea del Sur, se esperan las siguientes condiciones:

19:00 horas (Silbatazo inicial): La probabilidad de lluvia se sitúa en torno al 65%. La temperatura estimada descenderá a los 23°C, acompañada de un porcentaje de humedad relativa superior al 70%. Existe la presencia de nubes de desarrollo vertical (cumulonimbus), lo que abre la posibilidad de chubascos moderados acompañados de actividad eléctrica aislada en la periferia de la ciudad.

20:00 horas (Medio tiempo): Las proyecciones muestran una tendencia a la estabilización de los núcleos de tormenta, manteniendo una probabilidad de lluvia del 50%. La temperatura bajará a los 21°C y el viento soplará con rachas de entre 15 y 25 kilómetros por hora con dirección hacia el oeste.

21:00 horas (Cierre del encuentro): El potencial de precipitación disminuye notablemente hasta un 30%, dando paso a lloviznas ligeras o intermitentes. No obstante, el terreno de juego y las vialidades ya habrán acumulado el agua de las horas previas, manteniendo el ambiente fresco y el pavimento húmedo.

El choque entre las escuadras de México y Corea del Sur se perfila como un escenario donde la resiliencia física ante la humedad y la rápida adaptación a una superficie rápida serán claves para inclinar la balanza. En conclusión, hay altas probabilidades de lluvia en las horas previas y durante la primera mitad del encuentro. Monitorear los radares meteorológicos locales del SMN en tiempo real durante la tarde de este 18 de junio será la mejor herramienta para asegurar que la experiencia mundialista se disfrute de forma segura y sin contratiempos.

Cierres viales y operativos especiales entorno al estadio Guadalajara