La lucha por un boleto a la siguiente ronda se intensifica en el Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Túnez y Japón protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada, en un choque que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos en el torneo.

El Estadio Monterrey será el escenario de un compromiso donde cada punto cuenta y cualquier error puede costar caro. Aquí te compartimos el horario del partido, los canales de transmisión y los detalles clave para seguir este duelo minuto a minuto.

¿Cómo llegan Túnez y Japón?

Japón afronta este encuentro ubicado en la segunda posición del Grupo F después de sumar un punto en su presentación en la Copa del Mundo. El conjunto asiático registra dos goles a favor y dos en contra, números que comparte con la Selección de Países Bajos en la clasificación del sector F.

Por su parte, Túnez llega con la necesidad de reaccionar luego de iniciar el torneo de la FIFA con una derrota. La selección africana permanece sin unidades y ocupa el último lugar del grupo, además de contar con una diferencia de goles de -4 tras recibir cinco anotaciones y marcar solamente una en su debut contra Suecia.

Mientras tanto, los suecos precisamente lideran la clasificación con tres puntos luego de imponerse en la primera jornada. Este panorama obliga especialmente a Túnez a buscar un resultado positivo, mientras que Japón intentará acercarse a la siguiente ronda y mantenerse en los puestos de privilegio del grupo.

Dónde ver EN VIVO el partido Túnez vs Japón del Mundial 2026

Túnez y Japón se medirán este sábado 20 de junio en un duelo correspondiente a la segunda fecha del Grupo F de la Copa Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Estadio Monterrey, en Nuevo León, y está programado para comenzar a las 22:00 horas, tiempo del centro de México.

Los aficionados tendrán la oportunidad de ver este encuentro en vivo mediante la plataforma oficial de streaming del torneo, donde se transmitirán todas las incidencias. Con puntos importantes en disputa, el resultado podría influir de manera relevante en el panorama del Grupo F y en las opciones de clasificación de ambos equipos.

Fecha y hora: Sábado 20 de junio, 22:00 horas

Sábado 20 de junio, 22:00 horas Estadio: Estadio Monterrey, Monterrey, Nuevo León

Estadio Monterrey, Monterrey, Nuevo León Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

El choque en Monterrey pondrá frente a frente a dos equipos que aún tienen mucho por definir en el torneo. Lo que ocurra durante los 90 minutos puede alterar la dinámica del grupo y condicionar los escenarios con los que llegarán a la última fecha de la fase inicial.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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