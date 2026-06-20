La fase de grupos del Mundial 2026 continúa con un atractivo duelo del Grupo F entre la selección de Países Bajos y Suecia. Ambos equipos llegan a la segunda jornada con la necesidad de sumar puntos importantes en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda, por lo que se espera un encuentro de alta intensidad en Houston.El partido entre Países Bajos y Suecia se disputará el sábado 20 de junio de 2026 en el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos. El encuentro está programado para las 11:00 horas del centro de México. En otros países esta se transmitirá a las siguientes horas:Los aficionados en México podrán seguir el encuentro mediante televisión abierta, televisión de paga y streaming.TV AbiertaServicios de pagaLa selección neerlandesa viene de empatar 2-2 frente a Japón en su debut mundialista, resultado que la dejó obligada a buscar una victoria para acercarse a los octavos de final. Por su parte, Suecia comenzó con el pie derecho tras golear 5-1 a Túnez, colocándose entre los líderes del Grupo F.El choque promete emociones, ya que ambos equipos cuentan con planteles competitivos y estilos ofensivos que suelen generar múltiples ocasiones de gol.Países BajosSueciaConsidera que las alineaciones oficiales serán confirmadas aproximadamente una hora antes del inicio del encuentro.Con Japón y Túnez completando el sector, el resultado entre Países Bajos y Suecia podría ser determinante para definir las posiciones de clasificación. Los neerlandeses necesitan sumar de a tres tras su empate inicial, mientras que los suecos buscarán mantener el liderato y dar un paso gigante rumbo a la siguiente fase.Todo está listo para uno de los partidos más atractivos de la jornada mundialista, con dos selecciones europeas que aspiran a pelear por puestos importantes en la Copa del Mundo 2026.Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.AO