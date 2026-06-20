La fase de grupos del Mundial 2026 continúa con un atractivo duelo del Grupo F entre la selección de Países Bajos y Suecia. Ambos equipos llegan a la segunda jornada con la necesidad de sumar puntos importantes en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda, por lo que se espera un encuentro de alta intensidad en Houston.

¿Cuándo y a qué hora juegan Países Bajos vs. Suecia?

El partido entre Países Bajos y Suecia se disputará el sábado 20 de junio de 2026 en el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos. El encuentro está programado para las 11:00 horas del centro de México. En otros países esta se transmitirá a las siguientes horas:

Colombia, Perú y Ecuador: 12:00 horas

Chile, Argentina y Uruguay: 14:00 horas

España: 19:00 horas

¿Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Suecia?

Los aficionados en México podrán seguir el encuentro mediante televisión abierta, televisión de paga y streaming.

TV Abierta

Canal 5

Azteca 7

Servicios de paga

TUDN

ViX Premium

Así llegan Países Bajos y Suecia

La selección neerlandesa viene de empatar 2-2 frente a Japón en su debut mundialista, resultado que la dejó obligada a buscar una victoria para acercarse a los octavos de final. Por su parte, Suecia comenzó con el pie derecho tras golear 5-1 a Túnez, colocándose entre los líderes del Grupo F.

El choque promete emociones, ya que ambos equipos cuentan con planteles competitivos y estilos ofensivos que suelen generar múltiples ocasiones de gol.

Posibles alineaciones

Países Bajos

Portero: Verbruggen

Defensas: Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Aké

Mediocampistas: Reijnders, De Jong, Simons

Delanteros: Malen, Gakpo, Depay

Suecia

Portero: Olsen

Defensas: Holm, Hien, Lindelöf, Gudmundsson

Mediocampistas: Cajuste, Karlström, Kulusevski

Delanteros: Isak, Elanga, Gyökeres

Considera que las alineaciones oficiales serán confirmadas aproximadamente una hora antes del inicio del encuentro.

Un duelo clave en el Grupo F

Con Japón y Túnez completando el sector, el resultado entre Países Bajos y Suecia podría ser determinante para definir las posiciones de clasificación. Los neerlandeses necesitan sumar de a tres tras su empate inicial, mientras que los suecos buscarán mantener el liderato y dar un paso gigante rumbo a la siguiente fase.

Todo está listo para uno de los partidos más atractivos de la jornada mundialista, con dos selecciones europeas que aspiran a pelear por puestos importantes en la Copa del Mundo 2026.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

AO