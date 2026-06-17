Mundial 2026: Corea del Sur reporta incidente con dron durante preparación para partido ante México

La Selección de Corea del Sur afina los últimos detalles para su enfrentamiento contra México dentro de la actividad del Grupo A. Sin embargo, la preparación del conjunto asiático tuvo un momento inesperado luego de que un dron sobrevolara una de sus sesiones de entrenamiento , situación que fue confirmada por el director técnico, Hong Myung-bo, durante la conferencia de prensa previa al partido.

El estratega surcoreano explicó que el dron fue detectado mientras el equipo trabajaba en la cancha, aunque aclaró que el incidente ocurrió antes de que comenzaran a desarrollar aspectos tácticos, por lo que descartó cualquier afectación a la estrategia preparada para enfrentar al combinado mexicano.

“Ayer, mientras estábamos entrenando, había un dron sobrevolando. Nos enteramos y fue antes de comenzar a practicar nuestra táctica. No nos afectó porque no habíamos realizado nada de temas tácticos, pero sí lamentamos lo ocurrido”, expresó.

Aunque el hecho no alteró la planificación deportiva del equipo, Hong Myung-bo consideró que se trata de una situación desafortunada , especialmente en una competencia internacional donde las selecciones buscan realizar sus entrenamientos con normalidad y privacidad.

Con el tema del dron aclarado, el técnico centró su atención en el desafío que representa enfrentar a México. El entrenador destacó el entusiasmo de la afición mexicana, que incluso mostró apoyo hacia Corea del Sur durante su primer compromiso en el torneo.

“Durante el primer partido, el público mexicano fue muy apasionado con nosotros para animarnos y les agradezco eso”, comentó el estratega.

No obstante, reconoció que el escenario será muy diferente cuando su equipo se encuentre frente al conjunto anfitrión . Hong espera un estadio volcado a favor de México, por lo que considera fundamental que sus jugadores mantengan la calma y gestionen adecuadamente cada momento del encuentro.

“Ahora vamos contra México y entendemos que son el equipo local. Sabemos que tendrán el apoyo de su gente. Mi equipo tiene experiencia en partidos de esta naturaleza y será un encuentro diferente. Tendremos que controlar el partido y manejar bien los tiempos”, concluyó.

SV