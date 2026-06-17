Dallas presenció uno de los partidos más espectaculares e intensos de la primera semana de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá, en el que Inglaterra terminó por imponerse 4-2 a Croacia, con Harry Kane y Dominik Livakovic como las estrellas de cada lado en el estadio texano, que estuvo a reventar con afición de los dos países y donde los de Thomas Tuchel dejaron en claro sus intenciones como candidatos al título.

El capitán de los Tres Leones, Kane, firmó una tarde redonda marcando un doblete con el que llegó a diez tantos en la historia de los Mundiales , dejando atrás a históricos como Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, David Villa, Eusébio o Jairzinho y empatando con otros como Gabriel Batistuta, Thomas Müller o el propio Gary Lineker, de su país, además de que llegó a los 80 festejos con el escudo inglés, ampliando su liderato nacional.

El primero de ellos, para abrir el marcador, llegó por la vía del penal. En una de las primeras aproximaciones de Inglaterra, Luka Modric -de partido modesto con 58 minutos de acción- cometió un error impropio de él, que no vio a Noni Madueke al momento de despejar y pateó al delantero.

Kane cobró el penal, pero Dominik Livakovic se encargó de mantener el grito de gol en la garganta de los aficionados ingleses. El VAR intervino y decretó que el portero croata estaba adelantado de la línea al momento del disparo , apenas centímetros pero los suficientes para repetir el cobro y Kane no perdonó una segunda ocasión, liberando a los contenidos fanáticos.

Tras minutos de prestarse el balón y cuando Inglaterra parecía volver a asediar a los croatas, apareció Petar Sucic en el área contraria y tras un recorte, asistió a Martin Baturina, quien quedó solo sin marca y sin pensarlo mandó un potente derechazo cruzado para vencer a Jordan Pickford y poner el empate.

El cierre del primer tiempo dejó a todo el público con ganas de más. Al 42’ Inglaterra aprovechó un tiro de esquina en el que Declan Rice puso un balón preciso para que Kane entrara a toda velocidad y sin marca para sacar un testarazo contundente que le devolvió la ventaja a Inglaterra, pero no irían así al descanso. En la última jugada del primer tiempo, Ivan Perisic logró filtrarse en el área y con una genialidad de asistencia, Petar Musa llegó desde atrás para igualar las acciones.

La parte complementaria no cambió la tónica . La primera que tuvo la selección de la rosa acabó dentro de la portería con gol de vestidor. Jude Bellingham se subió a la moto en la banda derecha, dejó atrás a la defensa croata y aunque le quedaba la marca de uno encima, logró sacar un disparo complicado que perforó las redes. El gol fue un duro golpe anímico para los de Zlato Dalic. Inglaterra no dejó de apedrear el rancho los próximos minutos y comenzó el espectáculo de Dominik Livakovic, con jugadas que lo exigieron hasta tres veces en cuestión de segundos o del propio Kane, negándole el triplete en dos ocasiones consecutivas.

Del lado contrario, los embistes balcánicos llegaban con separación y sin ritmo , con remates esporádicos de Marco Pasalic, Petar Sucic o Josko Gvardiol y los revulsivos como Mateo Kovacic por Modric o Igor Matanovic no pesaron en la cancha.

Por el contrario, los movimientos del alemán, Tuchel, terminaron por ser determinantes en el marcador. Bukayo Saka y Marcus Rashford entraron con veinte minutos por jugar y el del Arsenal y el del Barcelona se aliaron para poner el lapidario cuarto gol, armando un contragolpe que tomó mal parada a la defensa croata y Livakovic, que había sido el héroe para evitar una goleada mayor, no pudo hacer nada en el mano a mano y Rashford, con una definición precisa, mandó el partido a la congeladora los últimos cinco minutos.

El combinado inglés, con el resultado, obtiene los tres puntos y un golpe anímico para el resto de la Fase de Grupos , al vencer al que en el papel figuraba como su rival directo para buscar el liderato, asimismo es un envión para afrontar el resto del torneo con confianza. Croacia necesita reagrupar y pensar en cómo podrán reponerse contra Panamá y luego ante Ghana para seguir pensando en el boleto a la siguiente ronda.

SV