Chivas se despide de una de sus promesas

Este miércoles, el Club Deportivo Guadalajara informó la salida de Yael Padilla, futbolista surgido de las fuerzas básicas rojiblancas y quien se convertirá en nuevo jugador de los Xolos de Tijuana.

El joven atacante fue incluido en la negociación que permitió la llegada de Kevin Castañeda al club tapatío . Para concretar la operación, la directiva del Rebaño no solo tuvo que desembolsar una cantidad económica, sino que también cedió a Padilla, considerado durante varios años como una de las promesas más importantes de sus fuerzas básicas.

A sus 20 años, Padilla deja la institución en la que se formó desde categorías inferiores y con la que debutó en la Primera División en el Apertura 2023 en la jornada 1, bastándole siete minutos para hacer gol en su estreno en la Liga MX. Desde entonces, acumuló 75 partidos oficiales con las Chivas, registrando ocho anotaciones y cinco asistencias.

Aunque sus condiciones futbolísticas y juventud lo colocaban como uno de los jugadores con mayor proyección dentro del club, el atacante nunca logró consolidarse como titular indiscutible . Además, de que tampoco terminó por llenarle el ojo a Gabriel Milito, por lo que la directiva decidió utilizarlo como moneda de cambio para reforzar otra posición con la incorporación de Castañeda.

Tras hacerse oficial su partida, Padilla compartió un emotivo mensaje en redes sociales para despedirse del club que lo vio crecer como futbolista: “Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de mi carrera. Llegué a Chivas siendo un niño tan solo de 11 años, lleno de sueños, con la ilusión de algún día portar esta camiseta y defender estos colores con el alma. Aquí crecí como futbolista, pero sobre todo como persona".

Ahora, el joven atacante iniciará una nueva etapa en Tijuana , donde buscará tener un papel más protagónico y demostrar el potencial que lo llevó a debutar con uno de los equipos más importantes del futbol mexicano.

���� ¡Mucho éxito, Yael!



De la #CanteraRojiblanca para el mundo. Te deseamos lo mejor en lo que venga ���� pic.twitter.com/DtNyjnLUtl — CHIVAS (@Chivas) June 18, 2026

SV