La Selección de Portugal inició su camino en el Mundial 2026 con un empate de 1-1 ante la República Democrática del Congo este miércoles 17 de junio. El encuentro también marcó un momento histórico para Cristiano Ronaldo, quien disputó su sexta Copa del Mundo, convirtiéndose en el segundo futbolista en alcanzar esa cifra, solo detrás de Lionel Messi.

El combinado luso no logró imponer condiciones y terminó cediendo puntos en su presentación, en un partido discreto para su máxima figura.

La selección de Portugal inició este miércoles su participación en el Mundial 2026 con un inesperado empate 1-1 frente a República Democrática de Congo en el Estadio de Houston, resultado que complica sus aspiraciones en el Grupo K desde la primera jornada.

El conjunto dirigido por Roberto Martínez tomó ventaja apenas a los seis minutos gracias a un gol de Joao Neves, pero fue incapaz de mantener el control del encuentro y permitió la reacción de un Congo que regresó a una Copa del Mundo 52 años después de su última participación.

Los goles del partido en Houston

Portugal arrancó con intensidad y encontró rápidamente la recompensa.

A los seis minutos, João Neves conectó un preciso cabezazo tras un centro desde la banda izquierda de Pedro Neto para poner el 1-0.

El mediocampista del París Saint-Germain celebró señalando al cielo, en homenaje al exinternacional portugués Diogo Jota, fallecido trágicamente el año pasado en un accidente de carretera.

Sin embargo, el prometedor inicio portugués se fue diluyendo con el paso de los minutos.

La selección lusa perdió profundidad y velocidad en la circulación del balón, mientras que Congo comenzó a sentirse más cómodo sobre el terreno de juego.

La recompensa para los africanos llegó en el quinto minuto del tiempo añadido de la primera mitad, cuando Arthur Masuaku envió un centro que fue rematado de cabeza por Yoane Wissa para establecer el 1-1.

El tanto desató la celebración de la afición congoleña presente en el estadio de Houston.

Portugal perdió intensidad tras un buen arranque

Aunque Portugal dominó la posesión durante amplios tramos del encuentro, su juego se volvió predecible y horizontal.

Bernardo Silva recibió tarjeta amarilla a los 13 minutos y tuvo escasa incidencia por la banda derecha. Por su parte, Bruno Fernandes tampoco logró imprimir mayor velocidad al mediocampo portugués.

Con una circulación lenta, el equipo europeo apenas generó peligro ante un rival que se mantuvo ordenado y disciplinado en defensa.

Tras el descanso, Roberto Martínez realizó modificaciones e ingresó a Francisco Conceiçao en lugar de Bernardo Silva, pero el panorama no cambió de forma significativa.

Congo estuvo cerca de llevarse la victoria

El conjunto dirigido por Sébastien Desabre incluso tuvo las oportunidades más claras para quedarse con los tres puntos.

En el minuto 55, Joao Cancelo llegó a marcar con una chilena dentro del área pequeña, pero la acción fue invalidada por fuera de juego.

Poco después, Cedric Bakambu estuvo cerca de completar la remontada cuando sacudió el poste con un potente disparo de pierna derecha.

Congo mantuvo su apuesta ofensiva y volvió a inquietar en varias transiciones rápidas, mientras Portugal mostraba dificultades para romper el bloque defensivo rival.

Cristiano Ronaldo perdonó sus mejores oportunidades

En busca de recuperar la ventaja, Roberto Martínez dio entrada a Rafael Leão, Nélson Semedo y Gonçalo Ramos.

Las mejores opciones portuguesas llegaron gracias a Francisco Conceição, quien envió dos centros rasos dentro del área para Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, el delantero del Al-Nassr, que disputa su sexto Mundial, no logró aprovechar ninguna de las oportunidades.

Congo también dispuso de una ocasión importante en el minuto 77, cuando Bakambu desperdició una oportunidad clara para adelantar a su selección.

En los minutos finales, Portugal intentó reaccionar, pero apenas generó peligro real. Su último intento fue un saque de esquina ejecutado por Bruno Fernandes durante el tiempo añadido.

Ahora, Portugal regresará a Houston la próxima semana para enfrentar a Uzbekistán en un duelo que podría resultar decisivo para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Por su parte, República Democrática de Congo buscará dar otro golpe cuando se mida a Colombia en la segunda jornada.

Alineaciones del partido Portugal vs Congo

Portugal (1): Costa; Cancelo, Araújo, Veiga, Nuno Mendes (Semedo, 71'); Vitinha (Ramos, 83'), Joao Neves; Pedro Neto (Leao, 71'), Bruno Fernandes, Bernardo Silva (Conceiçao, 46'); Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Costa; Cancelo, Araújo, Veiga, Nuno Mendes (Semedo, 71'); Vitinha (Ramos, 83'), Joao Neves; Pedro Neto (Leao, 71'), Bruno Fernandes, Bernardo Silva (Conceiçao, 46'); Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez. Congo (1): Mpasi; Wan-Bissaka (Kalulu, 85'), Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku (Joris Kayembe, 75'); Moutoussamy, Mukau (Sadiki, 56'), Edo Kayembe (Pickel, 75'); Bakambu (Banza, 85') y Wissa. DT: Sébastien Desabre.

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