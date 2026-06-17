Llevar el mote de favoritos para el duelo contra Corea del Sur no parece algo en lo que piensen al interior del campamento tricolor de Javier Aguirre. César Huerta, a pesar de que explícitamente no lo aceptó ni descartó, sí señaló que su próximo sinodal en la Copa Mundial no será un rival sencillo y no deben caer en excesos de confianza .

“Somos muy respetuosos, los equipos que nos tocaron son equipos muy fuertes, los jugadores de Sudáfrica son muy fuertes, rápidos, sabían a lo que jugaban y creo que tenemos que salir concentrados, siendo muy respetuosos y hacer lo que sabemos hacer para conseguir el resultado”, apuntó Huerta.

Por primera vez en las tres ediciones del Mundial en las que México ha sido anfitrión, la selección nacional pisará una cancha tapatía para un partido y la presentación del Tri ante el público de Guadalajara, que los abucheó en su visita pasada en octubre contra Ecuador, llena de motivación y expectativas al plantel.

“Sabemos que somos México, aquí la prioridad es que al equipo le vaya bien y creo que tenemos que salir a hacer las cosas muy bien para que la gente se sienta bien representada. Es una motivación extra de todas las que ya tenemos como la de representar a tu país en casa, entonces buena motivación tenemos”.

“El grupo está ilusionado, se siente ese ambiente por estar en casa, lo vimos en el recibimiento en Guadalajara y creo que es una responsabilidad muy bonita para salir, disfrutar y hacer lo que mejor sabemos hacer de la mejor manera” dijo el “Chino” sobre el tema.

Al hablar de la ausencia de César Montes por su expulsión la semana pasada, Huerta declaró que es una baja a considerar , pero confía en el resto de sus compañeros para que la falta del central titular no pese este jueves.

“Es una baja importante pero también tenemos grandes jugadores, tenemos calidad para poder suplir esa baja y creo que de los 26 jugadores que estamos podemos hacerlo muy bien todos”, subrayó César.

En la misma línea del respeto que le tienen al combinado asiático, el delantero mexicano opinó que sus jugadores “son muy buenos tácticamente” y de ahí radica su peligro, junto con estrellas como Heung-min Son y Kang-in Lee.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

SV