Corea del Sur dio un paso clave en su planificación para el Mundial 2026 al confirmar que Guadalajara será la sede de su campamento base durante el torneo. La Asociación Surcoreana de Futbol anunció que la selección entrenará en el club Chivas Verde Valle, priorizando las condiciones de infraestructura y la aclimatación a la altura como factores determinantes .

El equipo asiático llevará a cabo sus entrenamientos en Verde Valle, complejo deportivo del Club Deportivo Guadalajara, instalación que fue priorizada por la KFA en la lista de sedes presentada ante la FIFA. La elección responde tanto a la calidad de la infraestructura como a las condiciones geográficas de la ciudad.

El seleccionador Hong Myung-bo explicó que uno de los factores determinantes fue la altitud de Guadalajara, ubicada a cerca de mil 500 metros sobre el nivel del mar, lo que obliga a una preparación cuidadosa . Por ello, el cuerpo técnico considera indispensable arribar con antelación para que los futbolistas puedan adaptarse progresivamente.

"Como la altitud representa un entorno poco habitual para nuestros jugadores, decidimos actuar con precaución. Consultamos a expertos, analizamos distintas opciones y mantuvimos debates internos detallados. A partir de la confirmación del campamento base, definiremos el momento adecuado para iniciar la aclimatación y el plan de preparación para las condiciones de calor y humedad que se esperan en Monterrey", señaló el entrenador.

La decisión fue impulsada para el rendimiento del equipo

La Federación Coreana detalló que la decisión fue tomada tras varias reuniones en las que participaron especialistas nacionales e internacionales en fisiología del ejercicio, entrenamiento en altura y miembros del Comité Médico de la KFA, quienes coincidieron en que un periodo previo de adaptación era indispensable para el rendimiento del equipo.

Corea del Sur integrará el Grupo A del Mundial, junto a México, Sudáfrica y el ganador de una repesca europea . La totalidad de sus partidos de la fase de grupos se jugarán en México, con dos encuentros en Guadalajara y uno en Monterrey.

La selección surcoreana analiza la sede de un campamento previo en Estados Unidos, antes de su traslado a territorio mexicano. Ciudades como Denver y Salt Lake City, también ubicadas a gran altitud, figuran entre las principales candidatas. El cronograma final será definido tras una reunión definitiva con el cuerpo técnico.

De acuerdo con lo informado, la FIFA anunciará oficialmente las sedes de campamento base de cada selección el próximo 16 de febrero , una vez concluido el proceso de evaluación.

