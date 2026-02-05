Juegos Olímpicos de Invierno: Emoción bajo cero

A tan solo un día de que el histórico Estadio de San Siro, en Milán, se transforme en uno de los grandes escenarios del deporte mundial, Italia ya respira ambiente olímpico. Los XXV Juegos Olímpicos de Invierno están a punto de comenzar y no se presentan únicamente como una cita deportiva, sino como un símbolo de regreso a las raíces europeas de las disciplinas invernales. Esta edición logra una combinación única: la modernidad y sofisticación urbana de Milán se entrelazan con la majestuosidad natural de los Alpes en regiones icónicas como Cortina d’Ampezzo.

La historia de los Juegos Olímpicos de Invierno no fue planeada desde el inicio. A comienzos del siglo XX, deportes como el patinaje artístico formaban parte del programa de los Juegos de Verano, pero el hielo aún no tenía un espacio propio. No fue sino hasta 1924, en Chamonix, Francia, cuando se celebró la primera edición bajo el nombre de “Semana Internacional de Deportes de Invierno”. Aquella competencia reunió a solo 16 países, muy lejos de la magnitud actual, donde la organización implica enormes desafíos logísticos, avances tecnológicos constantes y una creciente preocupación por el impacto del cambio climático.

A lo largo de casi cien años, los Juegos de Invierno han sido escenario de momentos que quedaron grabados en la memoria colectiva. El “Milagro sobre hielo” de 1980, cuando un equipo estadounidense conformado por jugadores amateurs derrotó a la poderosa Unión Soviética en hockey, es uno de los ejemplos más emblemáticos. También destacan figuras legendarias como la noruega Marit Bjørgen, quien dominó el esquí de fondo con una consistencia y fortaleza excepcionales. Estos eventos han demostrado que el espíritu olímpico no se limita a ganar, sino a resistir, levantarse y continuar incluso después de caídas a velocidades extremas.

La edición de 2026 introduce un cambio significativo en la forma de concebir los Juegos: la descentralización. Italia ha optado por un modelo sostenible, evitando la construcción de infraestructuras innecesarias que, en el pasado, se convirtieron en “elefantes blancos”. En su lugar, el país ha conectado distintas regiones, aprovechando instalaciones existentes. Milán será la sede de las pruebas que combinan velocidad, precisión y elegancia en recintos cerrados, como el patinaje artístico y el hockey sobre hielo, mientras que las montañas de Cortina d’Ampezzo y la región de Valtellina acogerán las disciplinas de esquí alpino y snowboard.

Además, los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 marcarán el debut del Esquí de Montaña (SkiMo), una disciplina que refleja la esencia más pura del deporte invernal. Esta prueba exige a los atletas ascender empinadas pendientes con los esquís al hombro para luego descender a gran velocidad, poniendo a prueba resistencia, técnica y conexión con la naturaleza. Con ello, Italia no solo celebra la competencia, sino también el espíritu de supervivencia y respeto por la montaña que define a los Juegos de Invierno.

ACTUACIONES DISCRETAS

Una Historia de Resiliencia

México debutó en Sankt-Moritz 1928 con un equipo de bobsleigh. Tras décadas de ausencia, el regreso triunfal se dio en los años 80.

Hubertus von Hohenlohe: El rostro más icónico. Ha competido en 6 ediciones (desde Sarajevo 1984 hasta Sochi 2014) y es famoso por sus trajes de competencia estilo “Mariachi”.

Mejor resultado: El propio equipo de bobsleigh de 1928 obtuvo un 11º lugar, que sigue siendo el puesto más alto para un mexicano en la historia invernal.

LOS TRICOLORES

¿Cuándo compiten los mexicanos?

Donovan Carrillo: Martes 10 de febrero. 11:30 am (Programa corto) y viernes 13 de febrero. 12:00 horas (Programa libre).

Sarah Schleper: Jueves 12 de febrero, 04:30 am y domingo 15 de febrero, 03:00 am y 06:30 am.

Lasse Gaxiola: Sábado 14 de febrero, 03:00 am y 06:30 am. Lunes 16 de febrero, 03:00 am y 06:30 am.

Regina Martínez: Jueves 12 de febrero, 06:00 am.

Allan Corona: Viernes 13 de febrero, 04:45 am.

EL ÚLTIMO CONTEO

¿Qué esperar del 6 al 22 de febrero?

Los Juegos comenzarán oficialmente este 6 de febrero con una ceremonia en el mítico estadio de San Siro que promete ser un tributo a la moda y la cultura italiana. La clausura, el 22 de febrero, tendrá lugar en la histórica Arena de Verona, cerrando un círculo que une el pasado romano con el futuro tecnológico.

Milán-Cortina 2026 no solo será recordado por las medallas. Será recordado como el momento en que el deporte invernal se adaptó a un mundo consciente del clima, y donde México, de la mano de atletas como Donovan Carrillo, demostró que el hielo también puede calentarse con pasión latina. La suerte está echada, y el mundo espera el primer descenso.

Hubertus von Hohenlohe han mantenido vivo el espíritu olímpico durante décadas. ESPECIAL

México en el hielo: una llama que no se apaga

La participación de México en los Juegos Olímpicos de Invierno es, por definición, un acto de rebeldía contra la geografía y las expectativas. Desde aquel debut en Sankt-Moritz 1928, el país ha luchado por hacerse un lugar en un escenario dominado históricamente por naciones con climas extremos, infraestructura especializada y tradiciones invernales profundamente arraigadas. México no tiene nieve constante ni montañas cubiertas de hielo durante gran parte del año, pero sí posee algo igual de poderoso: voluntad, perseverancia y una creciente profesionalización de sus atletas.

Durante décadas, figuras emblemáticas como Hubertus von Hohenlohe mantuvieron viva la llama olímpica invernal, muchas veces compitiendo en soledad y representando más un símbolo de resistencia que una amenaza deportiva. Sin embargo, la narrativa ha comenzado a transformarse. Hoy ya no se trata únicamente de “participar” o de ondear la bandera en la ceremonia inaugural, sino de “competir” con aspiraciones reales y medibles.

Históricamente, el 11º lugar del bobsleigh en 1928 sigue siendo el mejor resultado del país y un persistente techo de cristal. No obstante, la delegación rumbo a 2026 llega con una preparación técnica sin precedentes, acceso a entrenamientos internacionales y un enfoque estratégico claro, con el objetivo de acercarse por primera vez a los diplomas olímpicos en disciplinas individuales y redefinir el papel de México en el deporte invernal mundial.

Donovan es el primer mexicano en la era moderna que repite en la justa invernal de forma consecutiva en patinaje artístico. AFP

FIGURAS A SEGUIR

El factor Donovan Carrillo: la madurez de un ídolo

Si hay un nombre que resuena con fuerza en las pistas de hielo de todo México, ese es el de Donovan Carrillo. Tras su histórica clasificación a la final en Beijing 2022, el joven tapatío llega a los Juegos de Milán-Cortina como un atleta consolidado y con la experiencia de quien ya conoce la presión del escenario olímpico. A sus 26 años, Donovan no solo carga con expectativas externas, sino también con una evolución personal y deportiva que lo ha transformado en un referente del patinaje artístico latinoamericano.

Su camino hacia esta edición no fue sencillo. Una cirugía de cadera puso en pausa su carrera y lo obligó a replantear tanto su preparación física como su entorno de trabajo. A esto se sumaron cambios importantes en su equipo de entrenamiento, decisiones complejas que, con el tiempo, demostraron ser acertadas. En 2025 aseguró su boleto olímpico mostrando una madurez artística notable, mayor limpieza técnica y una narrativa sobre el hielo que ha cautivado a jueces internacionales.

Donovan es el primer mexicano en la era moderna que logra clasificar de manera consecutiva a la justa invernal en patinaje artístico. Actualmente ya se encuentra en Italia realizando prácticas de reconocimiento, adaptándose a la pista y afinando detalles. Su nueva rutina, que combina ritmos contemporáneos con la elegancia técnica exigida por el COI, apunta a superar el puesto 22 obtenido hace cuatro años. Su reciente 15º lugar en el Campeonato Cuatro Continentes, en enero de 2026, confirma que llega en el mejor momento de su carrera y como símbolo del sueño de un país que desafía el hielo con talento y determinación.

