El partido Finlandia vs Canadá del torneo femenino de hockey hielo de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, programado para este jueves 5 de febrero, fue aplazado hasta el próximo lunes tras detectarse en varias jugadoras de la selección nórdica una infección por virus.

El COI, el Comité Organizador y la Federación Internacional de este deporte han confirmado que el encuentro ahora ha quedado fijado para disputarse el próximo lunes 9 de febrero a partir de las 14:30 hora local en el Milán Rho Ice Hockey Arena.

Este aplazamiento, informa la organización, se decidió tras consultar a los servicios médicos y después de identificar varios casos de norovirus en el equipo de Finlandia, "de acuerdo con los principios de salud y seguridad establecidos, priorizando la salud y el bienestar de los jugadores, el personal del equipo, los árbitros y todos los participantes del torneo".

"Si bien todas las partes interesadas reconocen la decepción por no jugar el partido como estaba programado originalmente, esta fue una decisión responsable y necesaria que refleja el espíritu de los Juegos Olímpicos y la integridad de la competición", añadió.

"Todas las partes interesadas agradecen a los equipos, socios y aficionados su cooperación y comprensión, y esperan que el partido reprogramado se juegue en condiciones seguras y adecuadas", apuntó la organización.

¿Cuándo es la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno?

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 comenzarán de manera oficial el viernes 6 de febrero con la ceremonia de inauguración, el acto que marca el arranque formal de la máxima justa invernal tras cuatro años de espera. Aunque algunas disciplinas ya entraron en acción, como el torneo de dobles mixtos de curling que inició el miércoles pasado, el inicio simbólico y protocolario del evento será después y podrá verse EN VIVO desde México a las 12:45 del mediodía.

