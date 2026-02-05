El Super Bowl LX está a días de comenzar. Este año se definirá quién será el ganador del Vince Lombardi: si los Patriots —que han ganado seis Super Bowl en su historia: las ediciones de XXXVI (36), XXXVIII (38), XXXIX (39), XLIX (49), LI (51) y LIII (53)— o los Seahawks, que podrían colocar en su vitrina el segundo galardón en su historia —el primero en su historia se lo llevaron a casa hace 12 años—.

Kantar, una empresa internacional de investigación de mercados, compartió que el Super Bowl ya es un evento de alto consumo en México, en el que las y los aficionados planifican gastar entre 500 y mil pesos para ver el partido.

Detalles económicos del Super Bowl en México

De acuerdo con la consultora, la expectativa es alta: 83 % de los mexicanos tiene previsto seguir el juego, lo que confirma que el certamen anual de la NFL ya no es solo un espectáculo deportivo, sino un evento social con impacto directo en el gasto de los hogares .

La firma detalló que siete de cada diez mexicanos serán anfitriones en su casa , mientras que 21 % acudirá a reuniones con amigos . Solo una minoría optará por bares o restaurantes, con lo que esta dinámica impulsa el gasto en supermercados y tiendas de conveniencia durante las horas previas al partido, que se extiende por más de tres horas.

El motivo principal para ver el encuentro es el juego mismo, señalado por 62 % de los encuestados, aunque 49 % lo asocia con convivencia social .

¿Cómo se consume el Super Bowl en México?

La transmisión seguirá concentrándose en televisión abierta, elegida por 52 % de los mexicanos , mientras que 28 % verá el partido en TV de paga . Las plataformas digitales avanzan de forma gradual, con 8 % de la audiencia , un dato que refleja un cambio paulatino en los hábitos de consumo de contenidos deportivos.

El atractivo del medio tiempo añade presión positiva al evento. La participación de Bad Bunny elevó el interés entre la audiencia mexicana . Para 53 % de los encuestados, su presencia incrementa las ganas de ver el espectáculo; 35 % lo percibe como orgullo latino y 32 % lo considera un cambio positivo que un artista latino encabece el escenario del Super Bowl. Así, el interés por el show de medio tiempo creció cuatro puntos respecto al año anterior.

En lo deportivo, el duelo entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos de Seattle mantiene a la afición dividida. El 49 % anticipa el triunfo de los Patriots, mientras que 47 % se inclina por los Seahawks . La cercanía en las preferencias refuerza la expectativa por el resultado.

