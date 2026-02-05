Atlas buscará mantener su buen inicio de torneo en el Clausura 2026 cuando reciba este sábado a Pumas en el Estadio Jalisco, ante esto el defensa central Manuel Capasso resaltó la importancia de llegar al duelo ante Pumas sumando otro juego sin anotaciones en contra.

"Creo que el equipo tenía que pasar y demostrar que iba a tomarse el partido con todas las ganas del mundo, sabiendo lo importante del encuentro y de conseguir tres puntos. Así que nada, eso es lo que me deja más feliz de este partido. Con respecto al equipo, tener otro arco en cero más es otro logro", señaló.

Pensando en el duelo frente a Pumas, Capasso reconoció que será complejo el enfrentar a Pumas en casa, por lo que buscan mantener el buen paso en el torneo en la búsqueda de hilar su tercer juego consecutivo con victoria.

"Seguramente tenemos un partido súper difícil por delante, como lo son todos igual. Esperaremos el mejor Pumas posible y nos prepararemos para enfrentar a un rival súper difícil. Solo de esa manera, no hay otra forma. Nos tenemos que concentrar también en las cosas que hacemos nosotros, en seguir mejorando en nuestro juego", agregó.

El reciente triunfo en el Estadio Jalisco representó un impulso importante para el equipo, debido a la importancia que tiene en el tema porcentual el haber ganado a un rival directo como Mazatlán.

"Bueno, la verdad que estoy muy contento con este triunfo. Siento que era un partido súper importante para todo el grupo. Se venía especulando mucho; me lo habían preguntado en entrevistas y demás, que se consideraba un partido más sencillo por la realidad del rival y demás, y no era una preocupación porque sabía que íbamos a responder bien, pero sí era una prueba", concluyó.

