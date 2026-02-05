Cristiano Ronaldo sigue en huelga; amenaza con dejar el Al Nassr

Cristiano Ronaldo, en huelga con el Al Nassr. CR7 se ha pronunciado en contra de la "desigual" administración actual del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita y este malestar del astro luso podría impulsarlo a toma run decisión tajante para su futuro profesional, como salir de la escuadra del Medio Oriente .

El pasado lunes, Ronaldo decidió no jugar en el partido contra el Al Riyadh a modo de protesta contra la administración del organismo de inversión pública, según declaró un medio portugués. El delantero portugués no jugó sin importar su carrera frenética por llegar a los mil goles, y ni siquiera formó parte de la relación de inscritos en la convocatoria para el encuentro.

El descontento del CR7

El astro luso no estuvo ni en el banquillo en el duelo de la Jornada 18 del torneo Saudi Pro League que se disputó en el Estadio Príncipe Faisal bin Fahd Stadium, de Riad, según la relación de jugadores facilitada por la propia competición.

Cabe decir que otros futbolistas de renombre, como Íñigo Martínez, Sadio Mané o Joao Félix, sí estuvieron dentro del once del Al Nassr dirigido por el técnico Jorge Jesús. Al parecer, Ronaldo se encuentra solo en este malestar .

Una de las principales molestias de CR7 se avivó luego de que la Federación Portuguesa de Futbol (PIF) despidiera al director general, José Semedo, y al director deportivo, Simão Coutinho, lo que habría dificultado la llegada de refuerzos de alto perfil al Al Nassr.

Durante el mismo período, se produjo un recorte significativo en los gastos del club, mientras que el Al Hilal, habría recibido una importante inyección financiera del príncipe saudí Alwaleed Bin Talal Alsaud. Todo esto se hizo sin bloquear los fondos públicos para este equipo.

¿A dónde irías, CR7?

Según ESPN, si en las próximas semanas no hay cambios importantes en tema financiero para el Al Nassr, Cristiano Ronaldo está considerando un traspaso a mitad de año. Al portugués no lo detiene la cláusula de rescisión que mantiene en su contrato por aproximadamente 50 millones de euros (mil 27 millones 219 mil 500 pesos, al precio de hoy) .

Cabe decir que las propuestas por parte de clubes de Estados Unidos y de Europa llovieron para el astro luso una vez que anunció su huelga; sin embargo, no quiso iniciar negociaciones en ese momento, pues cree que marcharse ahora perjudicaría su preparación final para la Copa Mundial 2026.

