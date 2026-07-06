Tras las acusaciones emitidas este lunes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el árbitro brasileño Raphael Claus, quien expulsó al delantero estadounidense Folarin Balogun durante el Mundial de 2026, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) salió en su defensa y aseguró que no existe ningún motivo para poner en duda su actuación.

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La organización respaldó públicamente el trabajo de Claus y destacó que cuenta con " una trayectoria marcada por excelencia técnica, conducta ética y absoluto respeto al fútbol".

CBF y Federación Paulista respaldan la trayectoria de Raphael Claus

La CBF afirmó que el árbitro es reconocido internacionalmente como uno de los mejores en activo y sostuvo que "no hay, en todo su historial, cualquier elemento que lo desacredite o que sustente cualquier tipo de sospecha".

En la misma línea se pronunció la Federación Paulista de Fútbol (FPF), organismo al que está afiliado Claus, al manifestar su "irrestricto apoyo" frente a lo que calificó como "lamentables insinuaciones que intentan, sin ningún fundamento, poner en duda su integridad".

La FPF insistió en que Claus posee una reputación intachable construida con "ética, seriedad, dedicación y excelencia técnica", y subrayó que el silbante no cuenta con antecedentes que hayan puesto en duda su trayectoria profesional.

Asimismo, recordó que el árbitro, de 46 años, ha sido designado para dos ediciones de la Copa del Mundo, dirigió la final de la Copa América 2024 y acumula siete finales del Campeonato Paulista.

Trump cuestionó al árbitro tras la expulsión de Balogun

Las reacciones de las autoridades del fútbol brasileño surgieron después de que Trump criticara la expulsión de Folarin Balogun durante el partido de dieciseisavos de final entre Estados Unidos y Bosnia Herzegovina. Aunque el delantero fue expulsado por Claus, posteriormente recibió el indulto de la FIFA.

Tras el encuentro, que terminó con victoria de 2-0 para Estados Unidos, Trump reveló que solicitó una revisión del caso al considerar que la acción del atacante del Mónaco no ameritaba una tarjeta roja y calificó al árbitro brasileño como "un poco sospechoso".

"Pensé que eran dos grandes atletas corriendo a toda velocidad que chocaron entre sí y se enredaron; eso no fue un tipo golpeando a alguien en la cara ni nada por el estilo", declaró el mandatario.

"Este árbitro, que es un poco sospechoso, si revisas su historial... No quiero decir esto porque no me gusta generar polémica, pero es muy sospechoso", añadió.

La decisión de perdonar la sanción a Balogun, máximo goleador de la selección estadounidense en el Mundial con tres anotaciones, ha generado una fuerte controversia. Para organismos como la UEFA, el caso pone en entredicho "la integridad y credibilidad" de la Copa del Mundo.

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"Cuando la certeza de las reglas ya no está garantizada por sus guardianes, la integridad del juego se pone en entredicho y la credibilidad de una competición se ve socavada", señaló la UEFA en un comunicado en el que calificó la decisión de la FIFA como "inaudita, incomprensible e injustificable".

Los dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino enfrentarán este lunes a Bélgica en busca de un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

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