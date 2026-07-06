Hace unos momentos, la Comisión de Apelación de la FIFA desestimó la solicitud presentada por la Real Federación Belga de Futbol (RBFA) sobre el caso Balogun, el cual fue expulsado durante el Estados Unidos vs Bosnia-Herzegovina, y al que le fue retirada la sanción para hoy ser elegible por Mauricio Pochettino frente al partido que sostendrán los estadounidenses contra el seleccionado de Bélgica.

"La Comisión de Apelación de la FIFA ha desestimado una solicitud presentada por la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) en relación con la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA de suspender durante un año la sanción de suspensión de partidos impuesta al jugador de la selección nacional de Estados Unidos Folarin Balogun tras su expulsión con tarjeta roja directa durante el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, disputado el 1 de julio de 2026 en el San Francisco Bay Area Stadium", indica la FIFA.

"La solicitud fue declarada inadmisible por considerar que la RBFA no es parte en el procedimiento y, por lo tanto, carece de legitimación para recurrir la decisión", añade el comunicado, que especifica que el presidente de la la Comisión de Apelación, el estadounidense, Neil Eggleston, "no participó en la decisión".

La Federación Belga, cuya selección es rival de la estadounidense en los Cuartos de Final del Mundial, envió una carta a la FIFA para reclamar una "copia" de la misma y una explicación del proceso de anulación de la sanción automática de partidos por un período de prueba de un año".

RBFA tras conocer la respuesta de la FIFA, aún tiene la posibilidad de acudir ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en búsqueda de una respuesta positiva a sus demandas.

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OB