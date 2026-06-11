Mundial 2026: Cómo ver GRATIS el México vs. Sudáfrica hoy

El esperado torneo internacional comienza este 11 de junio con una jornada histórica para el deporte. Los aficionados de todo el planeta tienen la mirada puesta en México para presenciar el inicio de la máxima justa del fútbol con el torneo entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

El Estadio Ciudad de México abre sus puertas para recibir a miles de seguidores. Este recinto se consagra como el único en el mundo en albergar tres ceremonias de apertura mundialistas.

La escuadra dirigida por Javier Aguirre llega con la presión y el orgullo de jugar en casa. El equipo tricolor busca iniciar con el pie derecho frente a un rival que promete complicar el encuentro desde el primer minuto.

¿Cuándo y a qué hora es el partido inaugural?

El silbatazo inicial está programado para las 13:00 horas, tiempo del centro de México. Sin embargo, las actividades previas y el espectáculo de apertura comenzarán mucho antes para deleitar a los asistentes y televidentes.

La ceremonia de inauguración arrancará a las 11:30 horas con un show musical y cultural. Se sugiere a los espectadores sintonizar la transmisión con anticipación para no perderse ningún detalle de esta celebración global.

Cómo ver el México vs. Sudáfrica GRATIS en internet

Ver el partido sin costo es posible gracias a las plataformas de las principales cadenas de televisión abierta. La aplicación de Azteca Deportes ofrecerá la señal en vivo sin costo para todos los dispositivos móviles. Solo se requiere descargar la plataforma desde la tienda de aplicaciones y contar con una conexión estable a internet.

Por su parte, ViX Premium también habilitará la transmisión del encuentro para sus usuarios en la región. Esta opción de streaming se ha convertido en una de las favoritas para seguir los eventos deportivos en alta definición.

Además de las aplicaciones, los sitios web oficiales de Canal 5 y Azteca 7 tendrán el partido disponible en sus reproductores en línea. Esta alternativa es ideal para quienes prefieren ver el juego desde una computadora de escritorio o portátil.

Para asegurar la mejor experiencia de visualización durante la transmisión, te recomendamos:

Verifica tu conexión a internet un par de horas antes del evento.

Descarga las aplicaciones oficiales para evitar enlaces maliciosos o caídas de señal.

Cierra otras pestañas o programas que consuman ancho de banda en tu dispositivo.

Conéctate al menos 30 minutos antes para evitar la saturación de los servidores.

México y Sudáfrica; un duelo con historia mundialista

El enfrentamiento entre mexicanos y sudafricanos trae a la memoria el partido inaugural del Mundial 2010. En aquella ocasión, ambas escuadras empataron a un gol en un duelo lleno de emociones y un ambiente inmejorable.

Dieciséis años después, el destino vuelve a cruzar a estas dos selecciones en el primer juego del torneo. Ahora, el cuadro azteca tiene la ventaja de la localía y el apoyo incondicional de su afición en las gradas.

El conjunto africano llega con la intención de dar la sorpresa y arruinar la fiesta del anfitrión. Sus jugadores han demostrado un crecimiento táctico importante y buscarán aprovechar cualquier descuido de la defensa local.

Este choque definirá el rumbo del Grupo A y marcará la pauta anímica para el resto de la competencia. Un triunfo hoy es vital para las aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda sin depender de otros resultados.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

AO

